Il budget FY26 del presidente Trump rivitalizza l’esplorazione umana dello Spazio

L’amministrazione Trump-Vance ha pubblicato venerdì le linee principali del bilancio del presidente per l’anno fiscale 2026. Il budget accelera l’esplorazione umana dello spazio della Luna e di Marte con un portafoglio di missioni fiscalmente responsabile.

“Questa proposta include investimenti per perseguire contemporaneamente l’esplorazione della Luna e di Marte, pur dando priorità alla ricerca scientifica e tecnologica critica”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Janet Petro. “Apprezzo il continuo sostegno del Presidente alla missione della NASA e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’amministrazione e il Congresso per garantire che continuiamo a fare progressi verso il raggiungimento dell’impossibile”.

Maggiore impegno per l’esplorazione umana dello spazio nel perseguimento dell’esplorazione sia della Luna che di Marte. Stanziando più di 7 miliardi di dollari per l’esplorazione lunare e introducendo 1 miliardo di dollari in nuovi investimenti per programmi incentrati su Marte, il bilancio garantisce che gli sforzi dell’America per l’esplorazione umana dello spazio rimangano ineguagliabili, innovativi ed efficienti.

Stanziando più di 7 miliardi di dollari per l’esplorazione lunare e introducendo 1 miliardo di dollari in nuovi investimenti per programmi incentrati su Marte, il bilancio garantisce che gli sforzi dell’America per l’esplorazione umana dello spazio rimangano ineguagliabili, innovativi ed efficienti. Riorientare le risorse scientifiche e spaziali per eseguire in modo efficiente la ricerca ad alta priorità. Coerentemente con la priorità dell’amministrazione di tornare sulla Luna prima della Cina e di mandare un americano su Marte, il bilancio farà avanzare missioni e progetti scientifici e di ricerca prioritari, ponendo fine a programmi finanziariamente insostenibili, tra cui il Mars Sample Return. Enfatizza gli investimenti in tecnologie spaziali trasformative, spostando responsabilmente i progetti più adatti alla leadership del settore privato.

Coerentemente con la priorità dell’amministrazione di tornare sulla Luna prima della Cina e di mandare un americano su Marte, il bilancio farà avanzare missioni e progetti scientifici e di ricerca prioritari, ponendo fine a programmi finanziariamente insostenibili, tra cui il Mars Sample Return. Enfatizza gli investimenti in tecnologie spaziali trasformative, spostando responsabilmente i progetti più adatti alla leadership del settore privato. Trasforma la campagna Artemis in un approccio più sostenibile ed economico all’esplorazione lunare. Il razzo SLS (Space Launch System) e la capsula Orion saranno ritirati dopo Artemis III, aprendo la strada a sistemi commerciali di nuova generazione più economici che supporteranno le successive missioni lunari della NASA. Il budget termina anche il programma Gateway, con l’opportunità di riutilizzare componenti già prodotti per utilizzarli in altre missioni. I partner internazionali saranno invitati a unirsi a questi rinnovati sforzi, ampliando le opportunità di una collaborazione significativa sulla Luna e su Marte.

Il razzo SLS (Space Launch System) e la capsula Orion saranno ritirati dopo Artemis III, aprendo la strada a sistemi commerciali di nuova generazione più economici che supporteranno le successive missioni lunari della NASA. Il budget termina anche il programma Gateway, con l’opportunità di riutilizzare componenti già prodotti per utilizzarli in altre missioni. I partner internazionali saranno invitati a unirsi a questi rinnovati sforzi, ampliando le opportunità di una collaborazione significativa sulla Luna e su Marte. Continuare il processo di transizione della Stazione Spaziale Internazionale verso sostituzioni commerciali nel 2030, concentrando la ricerca a bordo sugli sforzi critici per l’esplorazione della Luna e di Marte. Il bilancio riflette l’imminente transizione verso un approccio commerciale più economico e aperto alle attività umane in orbita terrestre bassa, riducendo le dimensioni dell’equipaggio della stazione spaziale e la ricerca a bordo, preparandosi per lo smantellamento sicuro della stazione e la sua sostituzione con stazioni spaziali commerciali.

Il bilancio riflette l’imminente transizione verso un approccio commerciale più economico e aperto alle attività umane in orbita terrestre bassa, riducendo le dimensioni dell’equipaggio della stazione spaziale e la ricerca a bordo, preparandosi per lo smantellamento sicuro della stazione e la sua sostituzione con stazioni spaziali commerciali. Lavorare per ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi e gestire nel modo più efficiente l’allocazione dei dollari dei contribuenti americani. Questo budget garantisce che la topline della NASA consenta una traiettoria finanziariamente sostenibile per completare la ricerca rivoluzionaria ed eseguire l’audace missione dell’agenzia.

Questo budget garantisce che la topline della NASA consenta una traiettoria finanziariamente sostenibile per completare la ricerca rivoluzionaria ed eseguire l’audace missione dell’agenzia. Concentrare le risorse della NASA sulla sua missione principale di esplorazione spaziale. Questo bilancio pone fine alla spesa per l'”aviazione verde” incentrata sul clima, proteggendo al contempo lo sviluppo di tecnologie con il controllo del traffico aereo e altre applicazioni governative e commerciali degli Stati Uniti, producendo risparmi. Questo budget garantirà anche la continua eliminazione di qualsiasi finanziamento verso iniziative DEIA disallineate, destinando invece quel denaro a missioni in grado di far avanzare la missione principale della NASA. La NASA continuerà a ispirare la prossima generazione di esploratori attraverso missioni spaziali emozionanti e ambiziose che dimostrano la leadership americana nello spazio.

La NASA si coordinerà strettamente con i suoi partner per eseguire queste priorità e investimenti nel modo più efficiente ed efficace possibile. Basandosi sulla promessa del Presidente di aumentare l’efficienza, questo bilancio apre la strada a un percorso mirato, innovativo e fiscalmente responsabile verso la prossima grande era dell’esplorazione spaziale umana dell’America.

comunicato stampa – fonte: https://www.nasa.gov/news-release/president-trumps-fy26-budget-revital