La Dierre passa al secondo turno Playoff: 2 a 0 al Siracusa

65-70 (20-19; 16-16; 14-14; 15-21)

Siracusa: Carbone, Iacona, Peral 8, Bonaiuto, Parlato, Carpinteri 3, Alescio 11, Gojkovic 20, Moscuzza, Montanari 17, Zerilli, Amenta. All. Bonaiuto Ass. Bordieri

Dierre: Railans 9, Trinca 7, Vukovavljievic 2, La Mastra 3, Cernic 9, Alescio, Idone 2, Fazzari, Angius 15, Laganà 2, Ripepi, Barrile 21. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Una Dierre convinta e determinata espugna Siracusa e chiude il primo turno dei Play off con un secco 2 a zero. I giocatori del presidente Filianoti sono scesi sul parquet per prendere i 2 punti e così è stato. Alla fine l’hanno spuntata 65 a 70 dopo un finale thriller.

Barrile e soci vincono di soli 5 punti, due dei quali realizzati da quest’ultimo nei secondi finali a seguito di una palla rubata sul +3 che vale la matematica vittoria oltre ai normali due punti. Coach Cotroneo fa ruotare molti degli uomini a sua disposizione ma la Dierre non riesce a staccare il Siracusa che non ci sta a perdere davanti al suo correttissimo e rumorosissimo pubblico.

Tutti e 4 i parziali di gioco sono molto equilibrati lo scarto fra le due formazioni e minimo. A far pendere la bilancia nettamente dalla parte dei Reggini è l’uscita per cinque falli di Gojkovic, il centro locale, che lascia anzitempo i suoi compagi di squadra con un gap sotto le plance abbastanza vistoso.

Alla fine la Dierre la spunta e porta a casa i due punti che le consentono di rifiatare sino a domenica 11 Maggio quando scenderà in campo a Gela per il secondo turno dei playoff.

Fabrizio Pace