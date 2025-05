Lamezia Terme, uccide il figlio e si costituisce

20:00 – Dramma nel quartiere Marinella di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove un padre avrebbe ucciso il figlio. Una tragedia, avvenuta nella tarda mattinata di oggi, sulla quale indaga la Polizia di Stato dopo che l’omicida si è costituito alle Forze dell’Ordine.

La vittima un 30enne ed il padre, 64enne, una guardia giurata in pensione, in base a quanto riferisce l’Ansa. L’omicidio pare al termine di una lite in una strada che costeggia una villetta locale. Ancora non è chiaro il movente e la dinamica della triste vicenda. Informato il magistrato di turno.

LL