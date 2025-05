Unioncamere Calabria avvia il ciclo di webinar gratuiti per scoprire le opportunità del PNRR e della transizione sostenibile

Lamezia Terme, 02/05/2025 – Si svolgerà il prossimo lunedì 5 maggio, con inizio a partire dalle ore 10.00, il primo dei tre webinar promossi dalle Camere di commercio calabresi, guidate da Unioncamere Calabria con il supporto tecnico di Uniontrasporti s.cons.r.l., nell’ambito del “Programma Infrastrutture” a valere sul Fondo di Perequazione 2023-2024 di Unioncamere italiana, per sensibilizzare e informare sulle tematiche del PNRR. Nel corso del webinar dal titolo “ZES/ZLS: le opportunità per le imprese” verranno presentati gli strumenti istituiti per favorire lo sviluppo delle imprese presenti e l’insediamento di nuove attività.

Il ciclo di webinar, in programma tra maggio e luglio 2025, si rivolge alle imprese ed ai principali stakeholders territoriali e si propone di favorire una migliore comprensione delle opportunità derivanti dal completamento del PNRR, del nuovo contesto e dei nuovi strumenti disponibili. I prossimi webinar in agenda: venerdì 6 Giugno 2025 – h 10:00-12:00 “Green Ports: un futuro sostenibile per i porti italiani” Aumentare la dinamicità e la competitività del sistema portuale italiano in un’ottica di riduzione delle emissioni climalteranti.

Giovedì 10 luglio 2025 – h 10:00-12:00 “La declinazione della logistica sostenibile nell’agroalimentare: un’opportunità strategica per le imprese” Il concetto di sostenibilità lungo tutta la filiera: dalla produzione alla trasformazione, distribuzione e commercializzazione del prodotto. Il ciclo di webinar è accreditato presso diversi ordini professionali e la partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link.

comunicato stampa