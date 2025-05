17:45 – Rapina in pieno centro a Reggio Calabria. Da quanto si apprende ad essere stata presa di mira una gioielleria sul Corso Garibaldi, la via principale dello shopping della città. Le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria sono intervenute tempestivamente sul posto e stanno raccogliendo gli indizi per avviare le indagini. Al momento non ci sono altri dettagli sulla rapina avvenuta questo pomeriggio nelle vicinanza della Chiesa di San Giorgio al Corso.

