A Reggio Calabria l’Aspromarathon 2025

Falcomatà: “Un altro grande successo della Primavera Reggina. Grazie a chi lavora per realizzare questi grandi eventi”

Il primo cittadino ha preso parte alla cerimonia di partenza della gara di mountain-bike giunta alla sua nona edizione. Insieme a lui il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ed il Delegato allo Sport Giovanni Latella

Ha preso il via, dal Lungomare “Italo Falcomatà”, la IX edizione dell’Aspromarathon con centinaia di ciclisti ai nastri di partenza, in sella alle loro mountain-bike, per l’organizzazione, impeccabile, del team reggino Rolling Bike ed il supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Per il sindaco Giuseppe Falcomatà si tratta di «un altro grande successo per la “Primavera Reggina”». Nel ringraziare Roberto Mucciola ed il team Rolling bike, il sindaco ha sottolineato come «Reggio stia vivendo, nel giro di una settimana, il terzo importante evento a carattere nazionale».

«Veniamo dallo straordinaria riuscita dello Street Food, del concerto del Primo maggio, della festa per l’apertura del Centro Federale di Ciccarello – ha ricordato Giuseppe Falcomatà – e, adesso, registriamo la grande partecipazione della città l’Aspromarathon, quarta tappa del Trofeo dei Parchi Naturali, tra i circuiti più prestigiosi lungo sei regioni italiane con un forte richiamo, ogni anno, per un numero sempre più crescente di sportivi e appassionati».

«Dietro questi eventi – ha continuato il sindaco – c’è un’organizzazione attenta, puntuale, quasi una sorta di catena di montaggio che spesso non si vede: l’allestimento dei villaggi, degli stands, il coordinamento della sicurezza, le attività di logistica. Una macchina impressionante che si muove grazie all’impegno, l’amore, la passione e la professionalità di chi rende possibile tutto questo».

«Ancora una volta – ha spiegato Falcomatà – verranno esaltate le straordinarie bellezze del nostro patrimonio naturale, dalla montagna, al mare fino alla collina, a conferma che, anche così, si promuove l'immagine della nostra meravigliosa Reggio e si fa conoscere, agli occhi dell'Italia e del mondo, l'unicità del nostro territorio».

Ad Aspromarathon partecipano oltre 500 atleti, con una presenza stimata di migliaia di persone, tra sportivi, accompagnatori, tecnici e familiari.

«Una festa dello sport – ha commentato il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace – che, all’attività agonistica, unisce il richiamo turistico ed il rilancio del nostro comprensorio». «E’ l’ennesima dimostrazione – ha affermato Versace – di come i grandi eventi possano dare slancio all’economia generale del territorio. Le ricadute positive registrate negli ultimi ultimi giorni, in cui si è susseguita una moltitudine di iniziative a carattere nazionale ed internazionale, caratterizzano la grande programmazione messa in campo dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà che proseguirà, da qui alle prossime settimane, con la presentazione della futura Estate reggina».

Secondo il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, «attraverso manifestazioni di questo genere si possono costruire percorsi virtuosi di crescita sociale delle nostre comunità». «Aspromarathon – ha detto – giunge dopo il Giro ciclistico della Città Metropolitana o la partita disputata, a Reggio Calabria, dalla Nazionale italiana di basket. Si tratta, dunque, di tre iniziative che, seguendo l’importante indirizzo politico dell’amministrazione, abbinano la promozione del territorio, lo sport, il turismo con risultati eccezionali sotto l’aspetto sociale ed economico».

comunicato stampa