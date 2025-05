Bolzano. Si introducono di notte in un cantiere per rubare

Nella tarda serata di giovedì 1° maggio giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, con la quale veniva segnalato un furto in atto in Via Rasmo ai danni della ditta “Oberosler S.F.”., all’interno del cantiere edile allestito nei pressi della Stazione Ferroviaria “Casanova”.

Il richiedente l’intervento, nello specifico, segnalava la presenza di alcuni individui che si aggiravano con fare sospetto lungo la recinzione del cantiere, per poi scavalcarla; quindi, aveva notato che i malviventi si facevano strada nel buio con delle torce, per poi “mettersi all’opera” con uno strumento elettrico che produceva scintille, probabilmente un flessibile, per tagliare e sezionare quanto di loro interesse.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunti in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano immediatamente due soggetti che, alla vista della Polizia, si davano a precipitosa fuga tra le campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce.

Un terzo individuo, che si trovava davanti all’ingresso di un container dov’erano posizionati attrezzi particolarmente costosi, veniva subito bloccato dai Poliziotti mentre cercava di disfarsi di un flessibile a batteria, il quale veniva poi recuperato e posto sotto sequestro.

Da un ulteriore sopralluogo, gli Agenti constatavano che il lucchetto che assicurava le porte del container era stato tranciato e gettato a terra.

Il malvivente veniva quindi condotto negli Uffici della Questura, ove veniva compiutamente identificato per tale F.H., cittadino italiano di 28 anni residente in un Campo Nomadi della Bassa Atesina e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia soprattutto per reati contro il patrimonio, nonché gravato dalla Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Bolzano con Divieto di farvi ritorno per 4 anni, recentemente emesso dal Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria F. H. veniva tratto in arresto per i reati di tentato furto aggravato in concorso e violazione del Foglio di Via, e quindi trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura a disposizione della Procura della Repubblica in attesa della celebrazione del Giudizio per direttissima.

Considerati i numerosi precedenti specifici a suo carico e la conclamata pericolosità sociale del soggetto, il Questore ha disposto l’avvio della procedura finalizzata all’irrogazione, nei confronti di F. H., della Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Sono tuttora in corso indagini da parte della Squadra Mobile finalizzate alla identificazione dei due complici del malvivente.

“La tempestiva richiesta di intervento effettuata da un testimone di un furto in atto è risultata fondamentale al fine di individuare ed arrestare un delinquente pluri-recidivo – ha evidenziato il Questore Sartori –. Una delle priorità della Polizia di Stato, infatti, è quella di far fronte immediatamente alle richieste dei cittadini, agendo con celerità per individuare ed assicurare alla Giustizia coloro che con la loro condotta si pongono al di fuori della legge e delle comuni regole di civile convivenza”.

