La Reggina resta in D con l’amaro in bocca. Il Siracusa vola in C

La Serie C accoglie il Siracusa, che con una vittoria esterna per 3-1 contro l’Igea Virtus ha blindato la promozione nell’ultima giornata del Girone I di Serie D, infrangendo il sogno della Reggina.

Nonostante un combattivo successo per 1-0 sul campo della Sancataldese, firmato nel recupero del primo tempo dal capitano Antonino Barillà, gli amaranto di Brunello Trocini hanno dovuto arrendersi al verdetto finale.

La vittoria, maturata anche grazie anche a un rigore parato da Lagonigro a Gueye a inizio ripresa, si è rivelata insufficiente.

Il Siracusa, infatti, non ha tremato, conquistando con autorità i tre punti necessari. Si conclude così al secondo posto, con l’amaro in bocca per un solo punto di distacco dalla vetta, la stagione della Reggina, vedendo svanire la promozione proprio sul filo di lana. Rimasti male ovviamente i numerosi tifosi calabresi che avevano seguito la squadra in Sicilia, cullando l’illusione di un sorpasso che purtroppo per loro non si è concretizzato.

La delusione è palpabile anche in casa amaranto, con la dirigenza Ballarino-Minniti che aveva dichiarato l’obiettivo primario della promozione in Serie C, ora tristemente mancato. E’ una brutta giornata anche per un’altra squadra di Reggio Calabria, in questo caso ella provincia, si tratta del Locri che retrocede e dice addio alla Serie D.

Bart Zag