L’UNICAL al centro dell’Europa: centinaia di studenti da 26 nazioni per il Council Meeting 2025 di EUPeace

Dal 5 Maggio una settimana all’insegna di pace, giustizia ed inclusività con spettacoli, incontri, visite guidate e workshop

Ben 300 studenti provenienti da 26 diversi Paesi europei prenderanno parte all’evento “EUPeace & ESTIEM Council Meeting Calabria 2025” in programma dal 5 all’11 maggio all’Università della Calabria. L’iniziativa, organizzata dagli studenti dell’Unical grazie alla proposta dell’Associazione Studentesca IGeA – Ingegneri Gestionali Associati, rientra nell’ambito del progetto europeo EUPeace, un’alleanza tra nove atenei europei che condividono l’idea di un’accademia capace di fornire alle nuove generazioni le competenze e gli strumenti necessari per coltivare proattivamente la pace e la giustizia in una società inclusiva.

L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista lunedì 5 maggio alle ore 19:00 al Teatro Auditorium Unical. Dopo il benvenuto agli studenti internazionali da parte del rettore Nicola Leone e gli interventi dei referenti in ateneo del Progetto EUPeace, la serata proseguirà con un concerto del “Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quintet”, gruppo jazz con una proposta musicale che ben si coniuga con i temi dell’evento. Le loro esibizioni, infatti, sono un viaggio musicale ricco di “contaminazioni” e “inclusioni”, denso di spunti emozionali e particolari sonorità.

Durante la settimana, si svolgeranno assemblee, workshop e training presso l’Aula magna, la Sala stampa e l’Aula Caldora. Il programma include anche visite al Museo di Paleontologia, all’Orto Botanico, al RiMuseum e all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI). Oltre a vivere il campus, gli studenti e le studentesse partecipanti al progetto avranno anche modo di fare tappa a Tropea (VV), il 9 maggio, per un momento volto alla scoperta delle bellezze naturali della regione Calabria.

comunicato stampa