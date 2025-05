Oggi 4 Maggio gli abitanti del Trentino Alto Adige saranno chiamati alle urne per il rinnovo di: Sindaco, Consigli Comunali e Circoscrizioni in oltre 250 dei Comuni della Regione Autonoma. Anche nelle due città più grandi della regione sono, Bolzano e Trento, sono previste le elezioni.

I seggi si sono aperti in Trentino Alto Adige alle 07:00 di questa mattina e si chiuderanno alle 22:00. In caso di ballottaggio, la nuova tornata è già decisa per Domenica 18 Maggio 2025.

Fabrizio Pace