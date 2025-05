Basket. Finale Nazionale Under 19 Eccellenza – Milano trionfa per il secondo anno di fila. Trento battuta in finale 61-82

La Coppa alzata in cielo dall’EA7 Emporio Armani Milano ha chiuso una straordinaria edizione della Finale Nazionale Under 19 Eccellenza di Roma, primo appuntamento del ciclo di Finali Giovanili che da quest’anno sono state intitolate alla memoria del compianto Gaetano Laguardia. All’Olimpia Milano e a tutte le altre quindici squadre protagoniste di questa bellissima settimana di pallacanestro trascorsa tra il PalaLuiss e il Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro vanno le congratulazioni del presidente federale Giovanni Petrucci.

Il presidente Petrucci esprime, inoltre, il vivo apprezzamento per come il presidente Lorenzo Fontana e l’intero Comitato Regionale FIP Lazio, hanno organizzato con successo e lavorato fattivamente per il buon risultato della Finale Nazionale. In finale, davanti a un Palazzetto dello Sport completamente esaurito (3.000 spettatori) l’EA7 ha avuto la meglio sulla Dolomiti Energia Trento (61-82) al termine di una partita molto equilibrata almeno per 30 minuti. Come nelle precedenti occasioni, l’Olimpia ha preso il largo sul finire del terzo quarto per poi amministrare senza problemi fino alla sirena finale. Quattro in doppia cifra per Catalani: Garavaglia 17, Ceccato 16, Suigo 11 e Lonati 10.

Per Trento, comunque protagonista di una Finale Nazionale di altissimo livello, 14 punti per Machetti, 12 per Hassan e 11 di Badalau. Terzo posto per College Borgomanero, che ha chiuso la settimana capitolina con cinque vittorie e una sola sconfitta, quella maturata in semifinale con Milano: oggi la squadra di coach Di Cerbo ha superato la Stella EBK Academy Roma mantenendo il controllo del gioco e del risultato per quasi tutta la partita: Piccirilli il top scorer con 18 punti, in doppia cifra anche Osasuyi a quota 12 (10 rimbalzi). La Stella, al settimo impegno in sette giorni, è arrivata con poche energie all’ultimo appuntamento: Pillastrini il miglior realizzatore con 13 punti. Nel corso della finale Milano-Trento, sono stati più di 5.500 gli spettatori collegati all’account Twitch @italbasket contemporanemaneet: oltre 15.000 gli spettatori unici della Live odierna.

A imporsi per il secondo anno consecutivo è stata dunque l’Olimpia Milano, che ha bissato il tricolore ottenuto lo scorso anno a Chiusi con un gruppo incredibilmente coeso, se è vero come è vero che 7/12 della squadra di coach Catalani ha iniziato a giocare proprio nel Minibasket del club biancorosso (Riccardo Casella, Diego Garavaglia, Achille Lonati, Guglielmo Youssef, Jacopo Alberti, Giovanni Cortellino, Omar Karem). Settimo Scudetto a livello Giovanile per coach Michele Catalani. Nel miglior quintetto della manifestazione sono stati votati Luigi Suigo (Milano), Tommaso Pillastrini (Roma), Adriano Bazan (Borgomanero), Denis Badalau (Trento) e Diego Garavaglia (Milano). Miglior coach Michele Catalani, tecnico dell’EA7 Olimpia Milano.

Il commento di coach Catalani al termine della vittoria che a titolo personale è valso il settimo Scudetto. Zero sconfitte per lui quando è riuscito ad arrivare all’epilogo di una Finale Nazionale: “E’ la conclusione più giusta di un percorso che manda in archivio l’esperienza a livello giovanile di molti di questi ragazzi. Sette di loro sono cresciuti nel Minibasket dell’Olimpia, ulteriore motivo di orgoglio e di soddisfazione per il nostro club perché conferma la qualità del nostro progetto, al di là dei titoli vinti”.

Così coach Giovanni Molin a fine gara: “Il risultato del campo è sacro e lo rispettiamo ma certamente non rende merito alla splendida settimana che abbiamo messo in campo qui a Roma e neanche una finale nella quale abbiamo tenuto testa a Milano per tre periodi. Il nostro progetto prosegue ovviamente, con maggiore attenzione ed entusiasmo: per l’Aquila Trento il Settore Giovanile è e rimane una priorità”.

