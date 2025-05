F1. Vince Piastri sul circuito GP di Miami

Dopo la doppietta nella Sprint, il team di Woking si ripete in gara, ma con un ordine invertito che premia uno strepitoso Oscar Piastri. L’australiano ha conquistato una vittoria magistrale, precedendo il compagno di squadra Lando Norris. Bissando così il trionfo McLaren in questo GP di Miami.

Gara amara per Max Verstappen (Red Bull), partito dalla pole position e protagonista di un contatto nelle prime fasi con Norris. L’olandese ha mantenuto la leadership fino al 14° giro, quando ha dovuto cedere il passo a un Piastri inarrestabile. Solo quattro giri dopo, anche Norris lo ha superato, relegandolo in terza posizione. A sorpresa, anche George Russell (Mercedes) è riuscito a sfilare Verstappen.

Ottima prestazione per Alexander Albon (Williams), che ha conquistato un solido quinto posto. Debutto promettente per il giovane talento Kimi Antonelli, partito dalla seconda fila e autore di una gara intelligente che lo ha visto chiudere in sesta posizione.

Il GP di Miami rende invece deludente il weekend per la Ferrari: Charles Leclerc ha tagliato il traguardo settimo, davanti a Lewis Hamilton (Mercedes). Carlos Sainz ha chiuso nono, mentre l’ultimo punto disponibile è andato a Yuki Tsunoda (RB).

