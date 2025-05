Il dossier è seguito con attenzione dal ministro Salvini, come tutte le opere legate alle Olimpiadi

Dopo oltre venticinque anni di stallo, prende nuovo impulso la realizzazione della Variante di Vercurago lungo la SS639 Lecco–Bergamo, un’infrastruttura attesa da decenni e strategica per la viabilità dell’intera area lecchese e bergamasca.

L’intervento – con un investimento previsto di oltre 253 milioni di euro – punta a decongestionare il traffico locale, migliorare la sicurezza e restituire vivibilità ai centri abitati attraversati dalla statale. Sebbene non direttamente connessa alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’opera rientra nel pacchetto di interventi infrastrutturali sbloccati o accelerati proprio grazie al quadro straordinario offerto dai Giochi e alla determinazione del MIT, che ha permesso di superare ritardi amministrativi e vincoli pluriennali.

Si attende ora il passaggio in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma l’avvio in tempi rapidi rappresenta un segnale concreto dell’impegno per trasformare l’eredità olimpica in uno sviluppo di lungo periodo per i territori. Il dossier è seguito con particolare attenzione dal ministro Matteo Salvini, come tutte le opere legate alle Olimpiadi. Confermata la massima sinergia con la Società Infrastrutture Milano. Cortina 2026 (SIMICO).

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/lombardia-effetto-olimpiadi-dopo-25-anni-sbloccata-la-lecco-bergamo