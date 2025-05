Mestre: tenta il furto in abitazione, ma viene arrestato

Nella notte di venerdì scorso, gli agenti della Polizia di Stato di Venezia sono intervenuti a Mestre a seguito di una segnalazione al 113 per tentato furto in abitazione e hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità straniera.

L’uomo avrebbe cercato di introdursi all’interno di un’abitazione di Mestre, utilizzando un lucernario lasciato parzialmente aperto. I proprietari dell’appartamento, svegliati dai rumori, hanno allertato il 113 e i poliziotti delle Volanti, giunti immediatamente sul posto, hanno intercettato l’uomo, traendolo in arresto. L’uomo presentava delle ferite, verosimilmente procuratesi nel tentativo di fare accesso nell’abitazione e veniva richiesto l’intervento del 118 per le cure del caso.

Dalla successiva visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un’abitazione vicina si è accertato che l’uomo, nel corso della stessa serata, avrebbe tentato di introdursi anche nell’abitazione confinante cercando di arrampicarsi sul balcone.

Tuttavia, fallito il tentativo di accedere, all’atto di scendere, egli sarebbe caduto rovinosamente impattando sul cofano di un’autovettura ivi parcheggiata. Si precisa che il procedimento penale non risulta concluso e che la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia/articolo/21496818cc270b982824056035