Trump annuncia la riapertura di Alcatraz e minaccia dazi sul cinema straniero: un piano che infiamma il dibattito americano

Con un annuncio che ha scosso l’opinione pubblica, Donald Trump, ha dichiarato tramite il suo social media Truth Social l’intenzione di riaprire la prigione federale di Alcatraz, chiusa nel 1963. La storica struttura, soprannominata “The Rock”, situata su un’isola nella baia di San Francisco, sarebbe “sostanzialmente ampliata” per ospitare, secondo Trump, “i criminali più spietati e violenti d’America”.

La decisione di riaprire Alcatraz, un carcere di massima sicurezza che ha ospitato alcuni dei criminali più famigerati degli Stati Uniti, è stata motivata da Trump con la necessità di riaffermare la “legge e l’ordine”, e di fornire un luogo di detenzione per i criminali più pericolosi. Tuttavia, i critici sollevano dubbi sulla fattibilità del progetto, sui costi elevati di ristrutturazione e gestione, e sull’efficacia di una tale misura nel ridurre la criminalità. Inoltre, la storia controversa di Alcatraz, chiusa a causa degli elevati costi di gestione e delle condizioni fatiscenti, solleva interrogativi sull’opportunità di una sua riapertura.

Oggi, l’isola è una popolare attrazione turistica, gestita dal National Park Service, e la sua trasformazione in carcere richiederebbe un cambiamento radicale. Motivando la decisione con la necessità di rilanciare l’industria cinematografica americana, che secondo lui è minacciata dagli incentivi offerti da altri paesi, Trump ha dichiarato: “Vogliamo film realizzati in America, di nuovo!”. Questa mossa ha generato ulteriori polemiche, sollevando interrogativi sulle implicazioni per l’industria cinematografica globale e sulle possibili ripercussioni sulle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri paesi.

La riapertura di Alcatraz e i dazi sul cinema rappresentano due mosse audaci di Trump, che hanno immediatamente polarizzato l’opinione pubblica americana. Mentre i suoi sostenitori vedono in queste decisioni un simbolo di forza e determinazione, i suoi critici le considerano costose, inefficaci e potenzialmente dannose per l’economia e le relazioni internazionali. Il dibattito su queste proposte è destinato a infiammare la scena politica americana nei prossimi mesi.