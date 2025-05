150.000 Euro di premialità ai club, formati, roster, inizio campionati e impiantistica

Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5

Si è svolto nel pomeriggio di martedì 6 maggio, con inizio dei lavori alle ore 14.30, presso la sala riunioni degli uffici di Viale Tiziano a Roma, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5. Presenti il Presidente Stefano Castiglia, il Vicepresidente Vicario Leonardo Todaro, il Vicepresidente Andrea Farabini, i Consiglieri Umberto Ferrini, Francesco Novello, Stefano Salviati e Antonio Scocca, il Segretario Fabrizio Di Felice.

Collegati in videoconferenza i Consiglieri Donato Giovanni Allegrini e Ugo Colombo, i Delegati Assembleari Nicola Baccin, Chiara Di Santi, Giuseppe Lonero e Massimo Modenese, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Catenacci e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Giordano e Massimiliano Scarcia.

CASTIGLIA – Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente Castiglia ha aperto i lavori del Consiglio: “Ringrazio il Consigliere Federale Valerio Bernardi per la sua presenza: il calcio a 5 è una delle sue famiglie sportive e siamo lieti che oggi torni a casa. Guardiamo con estrema soddisfazione al grande successo del Video Support, utilizzato per la prima volta in occasione delle finali di Coppa Italia: durante l’ultimo Consiglio Federale tutti i componenti hanno dimostrato apprezzamento per l’impiego di tale strumento, confermando il valore storico del risultato ottenuto dalla nostra disciplina. Siamo orgogliosi del successo dei grandi eventi della stagione sia in termini organizzativi sia in termini di partecipazione del pubblico, che è tornato a riempire i palazzetti in ogni ordine di posto”.

INIZIO CAMPIONATI – Il Consiglio ha definito le date di inizio dei Campionati di Serie A maschile e Serie A femminile per la stagione 2025/2026, individuate in seguito a un intenso e proficuo dialogo tra la governance e le società. In previsione del Mondiale nelle Filippine, in programma tra novembre e dicembre, la Serie A femminilescatterà domenica 7 settembre, mentre la Serie A maschile, in considerazione dell’impegno della Nazionale nei playoff di qualificazione al prossimo Europeo, prenderà il via sabato 27 settembre, così come il Campionato di Serie A2 Élite. I Campionati di Serie A2, Serie B maschile e Serie B femminile partiranno nel weekend dell’11-12 ottobre.

FORMATI – Il Consiglio Direttivo ha ratificato l’introduzione dello status di “Formato in Italia”, che sarà automaticamente acquisito il 1° luglio 2025 da tutti i giocatori che attualmente vantano lo status di “Formato”, allineando il futsal alle regole di recente approvate in Consiglio Federale per la Serie A di calcio a 11. Un giocatore che sarà tesserato in Italia per almeno tre stagioni sportive tra i 15 e i 21 anni di età acquisirà lo status di “Formato in Italia”.

ROSTER – Il Consiglio, successivamente, ha deliberato di aumentare a 20 unità il numero massimo di elementi che potranno essere inseriti dalle società di Serie A nel Roster (o Rosa della Prima Squadra), la cui obbligatorietà di comunicazione sarà in vigore a partire dalla stagione 2025/2026. Nel Roster le società dovranno inserire almeno 10 giocatori “Formati in Italia” e almeno 3 giocatori “Formati dalla Società” (status acquisito permanendo per almeno tre stagioni sportive nella medesima società tra i 15 e i 21 anni di età), nonché un numero massimo di 7 giocatori non “Formati dalla Società” e non “Formati in Italia”.

ORGANICO SERIE A – Nel confermare quanto già determinato in merito al blocco dei ripescaggi, è stato definito il percorso per la graduale riduzione dell’organico della Serie A maschile nell’arco di due stagioni sportive sino all’obiettivo delle 14 unità. Tale nuovo percorso attivo viene deliberato nell’intento di correggere la composizione a 16 unità, introdotta a partire dalla stagione 2018/2019, incompatibile con il fitto calendario di impegni internazionali. Il Consiglio ha fissato in 4 il numero di retrocessioni dalla Serie A alla Serie A2 Élite per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027 (tre dirette, una tramite playout), confermando, al contempo, le 3 promozioni dalla Serie A2 Élite alla Serie A.

IMPIANTISTICA – Il Consiglio, inoltre, ha stabilito che, a partire dalla stagione sportiva 2026/2027, le gare del Campionato di Serie A potranno essere disputate solamente all’interno di palasport, non consentendo più l’impiego di tensostrutture. Tale decisione, condivisa con la maggioranza dei club, ha l’obiettivo di alzare ulteriormente la qualità della massima categoria in termini di spettacolo offerto e di appetibilità per i partner mediatici e commerciali.

PREMIO GIOVANI – Il Consiglio Direttivo, successivamente, ha deliberato di stanziare 150.000€ per il cosiddetto “Premio Giovani” della stagione 2024/2025, con l’intenzione di premiare concretamente, con risorse economicamente rilevanti, le Società che hanno promosso una “politica dei giovani” nell’ambito dei rispettivi organici, incentivando il loro inserimento nelle distinte delle gare ufficiali.

UNDER 19 FEMMINILE – Per quanto concerne il Campionato Under 19 Femminile, è stata deliberata la possibilità di impiegare, a partire dalla stagione 2025/2026, un massimo di sei giocatrici fuoriquota, di cui, per quanto concerne la prossima stagione, due giocatrici nate dal 1° gennaio 2004 in poi, due giocatrici nate dal 1° gennaio 2005 in poi e due giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi. La Divisione, in tal modo, intende agevolare le società nella costituzione e nello sviluppo del settore giovanile, propedeutico al passaggio delle atlete in prima squadra, nell’ottica generale di favorire il rafforzamento dell’intero movimento femminile.

FUTSAL FINALS E FUTURE CUP – Il Consiglio Direttivo ha ratificato la sede dell’evento nel quale si disputeranno, dal 17 maggio all’11 giugno, le Futsal Finals e la Futsal Future Cup: il Carisport di Cesena sarà la sede delle finali playoff di Serie A2, Serie B e Serie B Femminile, nonché delle finali scudetto Under 19 maschili e femminili, della finale scudetto Under 21 Regionale e della quarta edizione della manifestazione volta a valorizzare i giovani talenti del movimento nazionale. La Divisione, in tal modo, continua a investire risorse nella formazione giovanile con eventi di caratura nazionale consolidando il percorso delle Nazionali.