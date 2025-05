Deficit USA al record, Trump vede Carney e interviene su Harvard e migranti

Washington D.C., USA – Il deficit commerciale degli Stati Uniti ha raggiunto un livello senza precedenti a marzo, attestandosi a 140,5 miliardi di dollari, un incremento del 14% rispetto al mese precedente. Questo dato, superiore alle stime degli analisti (137,2 miliardi), è stato trainato da un significativo aumento delle importazioni, che hanno registrato un +4,43%, raggiungendo i 418,96 miliardi di dollari. L’aumento precede l’entrata in vigore delle politiche sui dazi promosse dall’amministrazione Trump.

Nello stesso periodo, le esportazioni hanno mostrato una crescita più contenuta, salendo dello 0,2% a 278,46 miliardi di dollari. In un contesto politico internazionale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ospitato alla Casa Bianca il primo ministro canadese Mark Carney per un incontro ufficiale. Sebbene i dettagli specifici della loro discussione non siano stati immediatamente divulgati, l’incontro avviene in un periodo di importanti dinamiche commerciali tra i due Paesi.

Sul fronte dell’istruzione, l’amministrazione Trump ha comunicato all’Università di Harvard, istituzione di spicco nel panorama accademico statunitense, la decisione di interrompere la concessione di nuove sovvenzioni federali. Parallelamente, è stata espressa una forte sollecitazione ad altri atenei affinché implementino misure per il recupero dei debiti studenteschi pregressi, con l’avvertimento che la mancata adozione di tali politiche potrebbe portare alla sospensione dei prestiti federali per i nuovi iscritti.

Infine, ha destato notevole attenzione l’annuncio di un programma governativo che prevede un incentivo economico di mille dollari per i migranti irregolari che accettino di rimpatriare volontariamente. Questa iniziativa ha immediatamente acceso un vivace dibattito sull’efficacia e l’etica di tali misure nel contesto delle politiche sull’immigrazione. L’impatto di questi sviluppi economici e politici è oggetto di analisi e discussione negli Stati Uniti e a livello internazionale.