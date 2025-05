La Camera di Commercio di Reggio Calabria porta l’eccellenza enogastronomica reggina a Tuttofood

Reggio Calabria, 6 Maggio 2025 – La Camera di Commercio di Reggio Calabria, in sinergia con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria, è protagonista a Tuttofood, la fiera di riferimento per l’intero sistema agroalimentare, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la ricca e variegata offerta enogastronomica del territorio reggino. Nel fitto calendario di iniziative si inserisce l’evento speciale “Reggio Calabria Anima Autentica: tradizioni e sapori” in corso di svolgimento dalla mattinata di oggi, con una iniziativa interamente dedicata alla promozione delle aziende agroalimentari reggine, organizzata dalla Camera di commercio e dalla Città Metropolitana.

Presso l’area dedicata, lo chef reggino Daniele Strangio sta curando l’evento speciale, articolato in diversi momenti di degustazione e narrazione di prodotti e ricette simbolo del territorio. Si è partiti alle 10 con “Buongiorno da Reggio Calabria”: degustazione di composte, mieli aromatizzati e succo puro di bergamotto di Reggio Calabria. Per proseguire alle 12 con “Sapori autentici: assaggi del territorio reggino”: degustazione di salumi di suino nero d’Aspromonte, olii extra vergine , pesce azzurro e ortaggi in conserva, spezie naturali e drink tipici. Alle 13 sarà la volta di “Reggio in … tavola”: degustazione di pasta artigianale, stoccafisso, maiale nero d’Aspromonte e vini tipici.

Infine alle 16 si chiuderà con “Il dolce-amaro reggino”: degustazione di specialità dolciarie, amari ed elisir artigianali. Attraverso i prodotti e le ricette tradizionali, l’iniziativa rappresenta per i visitatori un’autentica immersione nei sapori e nella cultura culinaria reggina. Inoltre offre l’opportunità alle 25 imprese agroalimentari del territorio metropolitano presenti in fiera di far degustare i loro prodotti enogastronomici identitari, espressione autentica della ricchezza e della diversità della nostra terra e di promuovere le loro eccellenze attraverso momenti di incontro e confronto con numerosi professionisti del settore. “La Camera di Commercio è fortemente impegnata sui temi della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e delle produzioni tipiche del nostro territorio.

La filiera dell’agroalimentare incide in misura rilevante sul tessuto produttivo locale in termini di numerosità di imprese, occupazione ed export; le industrie alimentari insieme alle imprese agricole rappresentano, infatti, più del 17% del tessuto produttivo, mentre le nostre produzioni alimentari rappresentano la seconda voce più importante delle esportazioni, dopo quella legata alle produzioni di oli essenziali, incidendo per oltre il 30% sul valore complessivo dell’export reggino”. Così ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, sottolineando l’importanza strategica del settore agroalimentare per l’economia del territorio.

“In linea con la mission dell’Ente a supporto delle nostre imprese e delle loro produzioni, nel corso della manifestazione Tuttofood, nella giornata odierna, saremo impegnati nell’organizzazione di vari momenti di degustazione e racconto dei prodotti del territorio metropolitano a favore della stampa e dei numerosi buyer presenti, assicurando il coinvolgimento e la visibilità degli stessi operatori che espongono in fiera”. Il Presidente Tramontana ha poi aggiunto: “La partecipazione a Tuttofood rappresenta un importante tassello nel percorso di valorizzazione dei prodotti identitari e delle tradizioni culinarie che la Camera di Commercio porta avanti da anni, in particolare con il menu Tradizioni Reggine. Nella nostra enogastronomia ritroviamo l’essenza del Mediterraneo, le nostre radici e la nostra storia, elementi fondamentali per costruire il futuro del nostro territorio.”

Per Domenico Mantegna, consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, l’esperienza di “TuttoFood” certifica, ancora una volta, “la genuinità, l’attrattività e la grande professionalità delle nostre imprese e, al tempo stesso, conferma l’importanza della sinergia istituzionale nei processi di sviluppo socioeconomico del territorio”. “La

Città Metropolitana – ha aggiunto – insieme alla Camera di Commercio ed alla Regione Calabria, presenta al mondo specialità che descrivono appieno l’anima autentica del comprensorio reggino. Anche questo importante evento sottolinea la giusta strada intrapresa, ormai da tempo, dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’amministrazione di Palazzo Alvaro in un settore strategico quale quello del commercio unito al marketing territoriale”.

comunicato stampa