Lea: Capponi, investire in prevenzione è anche un investimento sociale

“Il netto miglioramento registrato dalla Calabria nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), in particolare nell’area della prevenzione, è un segnale importante per tutta la nostra comunità. Il passaggio da 41 a 68 punti in quest’ambito non è solo un dato tecnico, ma il riflesso concreto di un impegno collettivo per garantire diritti fondamentali a tutti i cittadini, a partire dai più piccoli. Abbiamo superato la soglia di sufficienza nelle coperture vaccinali, con dati aggiornati che mostrano, ad esempio, una copertura superiore al 95% per il ciclo vaccinale di base nei bambini a 24 mesi e un significativo incremento anche per la prima dose di MPR (morbillo, parotite, rosolia).

Questo risultato dimostra che investire in prevenzione è anche un investimento sociale: riduce le disuguaglianze, tutela le fasce più vulnerabili e costruisce fiducia nei servizi pubblici. Tuttavia, restano criticità su cui intervenire: l’assistenza distrettuale si attesta ancora a 40 punti, al di sotto della soglia di sufficienza. Per questo, come assessorato alle Politiche Sociali, intensificheremo le azioni di supporto alle famiglie, agli anziani e alle persone con disabilità, rafforzando la rete dei servizi domiciliari e dei presidi territoriali. Lavoriamo per una Calabria più inclusiva, dove la salute e la protezione sociale vadano di pari passo, assicurando a tutti pari dignità e opportunità.” Così Caterina Capponi, assessore alla Cultura e alle Politiche sociali della Regione Calabria.

