Lea: Gallo, risultato che ci sprona a continuare percorso risanamento

“I dati aggiornati pubblicati dal Ministero della Salute confermano il significativo lavoro di miglioramento che la Regione Calabria sta portando avanti nel campo della sanità pubblica con il commissario Roberto Occhiuto. Il balzo in avanti registrato nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), con particolare riferimento all’area della prevenzione e alle coperture vaccinali, è motivo di orgoglio e testimonia l’impegno concreto profuso dalla struttura commissariale, dagli operatori sanitari e dagli uffici regionali competenti.

In un solo anno abbiamo recuperato oltre 20 punti, passando da 41 a 68, superando la soglia di sufficienza e lasciandoci alle spalle l’ultimo posto nella classifica nazionale. È un risultato che ci sprona a continuare con determinazione il percorso di risanamento e rilancio del sistema sanitario calabrese, consapevoli però che resta ancora molta strada da fare. L’area distrettuale, in particolare, necessita di ulteriori interventi strutturali e organizzativi, che abbiamo già messo in agenda con riforme e investimenti specifici.

Il nostro obiettivo resta quello di garantire ai cittadini calabresi standard assistenziali adeguati e paritari rispetto al resto del Paese. I Lea non sono solo numeri, ma il termometro del nostro impegno per una Calabria più giusta e inclusiva”. Così Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura e ai Trasporti della Regione Calabria.

comunicato stampa