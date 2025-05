PNRR. Osservatorio Gimbe su Ssn; Baldini (ENPAPI): “Carenza infermieri resta nodo critico”

“La carenza di personale infermieristico resta un nodo critico per la sanità italiana. I risultati del monitoraggio dell’Osservatorio Gimbe sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr confermano questa preoccupante realtà, con l’attivazione di Case e Ospedali di Comunità che procede a rilento e ritardi infrastrutturali che vanno a sommarsi alla perenne difficoltà di gestione delle risorse umane”.

Lo afferma Luigi Baldini, Presidente di Enpapi, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, commentando le conclusioni del monitoraggio indipendente sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr realizzato dall’Osservatorio Gimbe sul Ssn.

“A risultare fortemente penalizzata da questa situazione è l’assistenza sanitaria territoriale – prosegue – che già da tempo attraversa una crisi allarmante, con significative limitazioni nei servizi offerti alla cittadinanza, sia in termini quantitativi sia qualitativi, con evidenti disparità regionali. Un problema serio, soprattutto per le categorie di pazienti a rischio, per le persone fragili, per gli anziani, per chi deve necessariamente spostarsi in altre città per svolgere terapie e cure adeguate”.

“In molte aree del Paese, infatti, oltre a difficoltà logistiche legate al territorio, mancano i mezzi e le strutture e spesso – osserva Baldini – i Presidi medici locali non riescono a fornire il necessario supporto di primo intervento, mentre il sovraffollamento costante dei Pronto Soccorso dimostra che viviamo, ormai, una vera emergenza nazionale. Il ruolo dell’infermiere è, pertanto, essenziale e andrebbe maggiormente valorizzato, sostenendolo con interventi mirati, anche per rendere questa professione più attrattiva, adeguando, ad esempio, le retribuzioni.

Ribadiamo, infine, l’importanza di aprire al prezioso apporto degli infermieri liberi professionisti, la cui rete operativa è sempre più capillare e qualificata. In questa prospettiva, siamo assolutamente disponibili, come più volte espresso, a mettere a disposizione le nostre competenze e la nostra professionalità” conclude.

comunicato stampa