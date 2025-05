Sana’a: aeroporto distrutto da raid israeliano

Sana’a, Yemen – La situazione in Yemen si fa sempre più critica. Fonti di stampa arabe riportano di un’operazione militare israeliana che ha preso di mira l’aeroporto internazionale di Sana’a, con conseguenze pesanti per le infrastrutture civili e gli aeromobili presenti nello scalo.

L’azione sarebbe stata preceduta da un insolito annuncio in lingua araba attribuito a un portavoce dell’esercito israeliano (IDF), che invitava con urgenza all’evacuazione immediata dell’aeroporto. Il messaggio, diffuso attraverso canali mediatici arabi, sottolineava l’imminente pericolo per chiunque si trovasse nell’area: “Chiediamo di evacuare immediatamente e di avvertire chiunque si trovi nelle vicinanze di allontanarsi velocemente perché restare lì è un pericolo”.

Poco dopo la diffusione dell’allarme, sarebbero iniziati i raid aerei, descritti dai media arabi come responsabili della distruzione di aerei civili e del terminal aeroportuale. In una successiva dichiarazione, l’IDF ha confermato di aver condotto l’operazione, definendola una “risposta all’attacco Houthi a Tel Aviv”.

Questa rivendicazione inasprisce ulteriormente il quadro delle tensioni regionali, aprendo interrogativi sulle possibili ritorsioni e sull’impatto sul conflitto yemenita in corso. Gli sviluppi della vicenda sono seguiti con attenzione dalla comunità internazionale, preoccupata per la potenziale escalation del conflitto e per le ripercussioni umanitarie.