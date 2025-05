A Formia, l’edizione 2025 di “Made in Italy: Valore Economico, Sociale, Etico. Cucire, Tramare, Ordire, Tessere, Formare… Etica!” di CNA Federmoda

Roma, 7 Maggio 2025. CNA Federmoda ha scelto la provincia di Latina per ospitare l’edizione 2025 dell’iniziativa dedicata al valore del Made in Italy. Artigiani, PMI e dirigenti CNA Federmoda da tutta Italia il 9 e 10 Maggio 2025 saranno impegnati a Formia in un confronto ad ampio raggio sulle tematiche più attuali e urgenti del settore moda nazionale. L’edizione 2025 della manifestazione “Made in Italy: Valore Economico, Sociale, Etico. Cucire, Tramare, Ordire, Tessere, Formare… Etica!” si articolerà in due giornate: la prima, quella di venerdì 9 Maggio, si svolgerà presso la sala conferenze del Grande Albergo Miramare; la seconda, il 10 maggio, presso l’Aula Magna del Centro di preparazione olimpica di Formia.

Il programma prenderà il via venerdì 9 Maggio con una sessione riservata al sistema CNA durante la quale si alterneranno momenti di riflessione con esperti di rilievo nazionale e sessioni di lavoro tematiche. Tra i relatori figurano Romana Andò (Sapienza Università di Roma), Dario Casalini (fondatore di Slow Fiber) e Gianfranco Lai, docente della faculty di Agenzia ICE che terranno lecture rispettivamente dai titoli “Pensare attraverso la moda”, “Vestire buono, pulito e giusto” e “Quando il mercato cambia”. I partecipanti saranno poi coinvolti in tavoli di lavoro per analizzare, con taglio operativo, le sfide del comparto.

Sabato 10 Maggio, si terrà la sessione pubblica aperta a istituzioni, stampa e operatori del settore. Dopo la restituzione degli esiti dei gruppi di lavoro del giorno precedente, si terrà una tavola rotonda sul tema “Il Sistema moda italiano un sistema diffuso” dedicata ad un confronto sulle politiche e sulle azioni dedicate a livello regionale. Interverranno in questo panel Enrico Tiero, XI Commissione Sviluppo economico e attività produttive, per poi passare a Beppe Pisani, Presidente CNA Federmoda Lombardia, Doriana Marini, Presidente CNA Federmoda Marche, Gessica Lombardi, Presidente CNA Moda Calzature, pelletteria e pellicceria CNA Emilia Romagna, Paolo Pernici, Presidente CNA Federmoda Toscana, Aldo Toscano, Presidente CNA Federmoda Campania oltre alla Presidente CNA Federmoda Latina, Lisa Tibaldi Grassi.

“È indiscusso il ruolo dei territori e dei distretti per il settore moda a livello nazionale, così come il valore che nel Paese rappresenta l’imprenditoria diffusa fatta soprattutto da artigianato e PMI. – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda che coordinerà i lavori della manifestazione – Per questo in questa edizione dell’annuale momento di confronto ideato da CNA Federmoda per analizzare le priorità tematiche del settore tessile, abbigliamento, calzature e pelletterie abbiamo ritenuto opportuno prevedere uno spazio dedicato a quanto si è e si sta realizzando a livello regionale in termine di politiche ed azioni”. “Due giorni di analisi, confronti e proposte dedicati al settore moda quelli che CNA Federmoda realizzerà nei prossimi giorni a Formia per alimentare il confronto su attuali tematiche attraverso il racconto delle dinamiche di settore e delle filiere della moda” – evidenzia Marco Landi, Presidente Nazionale CNA Federmoda.

