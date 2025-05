Festival Internazionale “Spettacoli della Natura: officina del fuoco” per il mese di Maggio

Quattro appuntamenti imperdibili, pensati per ragazzi e ragazze dai 5 agli 11 anni, animeranno il Festival “Spettacoli della Natura: officina del fuoco” per il mese di Maggio: laboratori di fumetto unici nel loro genere, in collaborazione con Officine Balena ed ospitati dal Parco Ecolandia e dal Polo Sanitario di Prossimità di Arghillà. I giovani partecipanti saranno guidati da artisti affermati e originalissimi, che metteranno a disposizione il loro talento per far scoprire il potere del disegno e della narrazione per immagini.

Si inizia venerdì 9 Maggio, presso il Parco Ecolandia, con “Fumetti Ignifughi” con l’esplosivo Damix, artista maledetto e poliedrico, nonché creatore, tra gli altri, di fumetti cult come Reverendo Cruz. “Le mie idee folli” dichiara l’Artista “nascono dal mio subconscio e dal bisogno prepotente e impellente di esprimere tramite l’arte del fumetto tutto il mio estro visionario e dalle mie letture di mitologia, storia, filosofia, folklore e cronaca nera”

Venerdì 16 maggio, sempre ad Ecolandia, sarà la volta di “Kaboom! Dall’idea all’immagine”, laboratorio dell’artista calabrese Gaspare Orrico. “Tra i lavori che più mi rappresentano” sottolinea Orrico “mi sento di citare quello realizzato con la Aces Weekly, casa editrice di David Llyd, che mi ha concesso la massima libertà creativa.”. Dall’idea al disegno, dallo storyboard al fumetto vero e proprio sarà il tema di “Kaboom!”.

Ci spostiamo quindi presso il Polo Sanitario di Prossimità, dove gli amatissimi Pokemon saranno al centro del laboratorio del 23 Maggio. Guidati con sapienza dall’illustratrice Simona Cordero, i partecipanti impareranno a reinterpretare i personaggi con uno stile personale, fiabesco e colorato, ispirato all’estetica pop degli anni ’80 e ’90. Sempre al Polo Sanitario, venerdì 30, “Disegnare i Manga” chiuderà la serie di appuntamenti di Maggio. Il laboratorio di Vincenzo Filosa, autore, traduttore e promotore del Manga in Italia, è un’occasione per approcciarsi e conoscere meglio un vero e proprio pilastro della cultura orientale. Incontri, linguaggi, visioni artistiche differenti per avvicinare i più giovani al mondo del fumetto. I laboratori, tutti gratuiti, avranno luogo dalle ore 15.00 alle 17.00.

comunicato stampa