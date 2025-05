La Scuola di recitazione della Calabria e il ruolo nel film due famiglie e un funerale

Si sono concluse Venerdi 18 Aprile quasi 1 mese di riprese del film due famiglie e un funerale, una commedia esilarante con un cast importante dove si sono ritrovati i mitici Maurizio Mattioli, Enzo Salvi e l’Ex gieffina e Showgirl Raffaella Fico, con la partecipazione straordinaria di Andrea Roncato e Fioretta Mari e insieme a loro anche le altre attrici e attori Isabella Adriani, Anita Kravis, Giuseppe Marvaso e Giorgia Fiori. Le scene sono state girate tra Tropea e Pizzo Calabro una location fantastica con spiagge stupende e un mare meraviglioso. La sceneggiatura è stata frutto del regista americano Mark Melville, Marvaso Domenico Helenio, Marco Cassini e il regista Salvatore Romano.

In un contesto dove la Calabria viene spesso standardizzata sulle negatività e non sulle bellezze con l’ arte e la cultura che l’ appartengono, c’ è stata la massiccia presenza della Scuola di Recitazione della Calabria con sede a Cittanova ideata e diretta dall’ attore calabrese Walter Cordopatri. Tra ruoli, figurazioni speciali e comparse ci sono stati tanti nomi, impegnati con la scuola in percorsi diversi dove quotidianamente si prestano con amore e dedizione allo studio delle discipline.

A prendere parte del film: l’ attore Walter Cordopatri e l’attrice Federica Sottile, gli allievi del triennio accademico: Flavia Orecchio,Teresa Sorace, Emilia Iannello, Clarissa Saverino, Marco Aquino e Valerio Diaco. Gli allievi del laboratorio: Angela Valensise, Federica Il Grande, Pasquale Vita, Giuseppe Ierace, Filippo Toscano, Caterina Borrello, Melissa Fiumara, Domenica Sorrenti, Rachele Gerace, Armando Giovinazzo e Salvador Cristarello.

Con questo si scrive un altro capitolo positivo e creativo dove prevale quello spirito laborioso che vuole sfatare quel mito che non ci appartiene, una Calabria diversa pronta a valorizzarsi in ogni parte del mondo. Si prevede l’ uscita del film nelle sale cinematografiche tra ottobre e dicembre 2025.

Giuseppe Ierace