L’impero degli attacchi DDoS su commissione crolla: la Polonia arresta 4 amministratori, gli USA sequestrano 9 domini

Nell’ultimo colpo al mercato criminale dei servizi DDoS (Distributed Denial of Service) a pagamento, le autorità polacche hanno arrestato quattro individui che avrebbero gestito una rete di piattaforme utilizzate per lanciare migliaia di attacchi informatici in tutto il mondo. Si ritiene che i sospettati siano dietro sei diversi servizi di stress/boot che consentivano ai clienti paganti di inondare siti web e server con traffico dannoso, mettendoli offline per soli 10 euro.