Animali, Potenti (Lega): Plauso per indagine daini e cervi non autorizzati, serve tutela diritti

“Rivolgo un sincero plauso al Nucleo Carabinieri Cites di Roma, ai militari del Distaccamento Cites di Fiumicino e della Sezione Operativa Centrale Cites del Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri Cites per l’indagine che ha portato alla denuncia del direttore generale di un’azienda agricola in provincia di Latina all’interno della quale è stata scoperta la detenzione senza autorizzazioni di 130 esemplari tra daini e cervi.

Fa riflettere che una situazione simile sia stata rinvenuta vicino ad un contesto urbano e non lontano dalla Capitale d’Italia, quindi nient’affatto in luoghi sperduti. Questo prova come esista ancora chi ignora le norme sulla tutela degli animali e la dice lunga sull’esigenza di coltivare un’educazione sui diritti dei nostri amici”. Lo dichiara in una nota il senatore Manfredi Potenti, responsabile del dipartimento nazionale tutela del benessere degli animali della Lega.

