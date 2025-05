Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost

19:35 – Il nuovo Papa è il 69enne statunitense Robert Francis Prevost ovvero Leone XIV. A Piazza san Pietro in Vaticano a Roma si sono già raccolte oltre 100mila le persone. Queste hanno atteso l’affaccio del cardinale che ha pronunciato il nome del nuovo Pontefice della Chiesa cattolica. Era stato nominato Cardinale da papa Francesco nel 2023 è nato a Chicago (Illinois) il 14 Settembre del 1955. Robert Francis Prevost appartiene all’ordine di Sant’Agostino. Pare sia un conservatore in relazione ai diritti della famiglia e progressista per quel che riguarda invece i cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente. E’ stato anche Prefetto del Dicastero dei Vescovi, un carica molto importante in quanto a lui era riservato il compito di selezionare i vescovi in tutto il mondo. Le Forze dell’Ordine sono già presenti in loco per gestire e controllare il flusso della gente, in costante aumento dopo la fumata bianca, per salutare il nuovo Papa. “Questo è il primo saluto del Cristo Risorto… la pace sia con voi” le prime parole del Santo Padre.

FMP