Reggio Calabria. Tutto pronto per il premio di poesia “Così è la vita”. Memorial Peppe Stellittano

Al via la IV edizione del Premio di poesia “Così è la vita” – Memorial Peppe Stellittano promosso dal leader dei “Kalavrìa” Nino Stellittano nell’ambito del progetto sulle tradizioni popolari con l’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro guidato magistralmente dalla dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò.

Il rinomato concorso sarà illustrato dagli organizzatori mercoledì 21 Maggio alle ore 10,30 presso l’aula Magna dell’istituto reggino e, anche quest’anno, coinvolgerà gli studenti impegnati a realizzare testi in cui poesia, scrittura e arte si fondono e omaggiano un uomo che ha fatto della poesia dialettale la sua “arma culturale” per avvicinare giovani e non, alla tradizione popolare. “Insieme ai Kalavria, Città del Sole e all’istituto scolastico di Pellaro, in collaborazione con il Kiwanis Club Reggio Calabria e la Pro Loco Reggio Sud, portiamo avanti un ampio progetto che vede il pieno sostegno della dirigente Nicolò da sempre attenta e presente alla formazione e alla crescita dei suoi studenti – afferma l’organizzatore dell’evento Nino Stellittano -.

Un memorial non solo per ricordare mio padre Peppe, un poeta che, con i suoi intensi scritti, ha affrontato tematiche forti e un quotidiano che a lui stava a cuore, ma anche un’opportunità per i tanti giovani di esprimere il loro stato d’animo, i loro pensieri in versi e raccontare la terra in cui vivono. Ringrazio l’attore reggino Gigi Miseferi fraternamente vicino alla famiglia Stellittano, uomo di alto spessore culturale che porta le storie reggine in giro per il mondo”.

Il memorial si concluderà con una grande festa programmata per venerdì 30 Maggio alle ore 20,30 presso il cortile della scuola media (evento aperto a tutta la cittadinanza) e dopo la premiazione degli elaborati, sarà la straordinaria musica dei Kalavrìa a suggellare un’altra indimenticabile edizione. All’incontro parteciperanno gli organizzatori, le componenti scolastiche, l’attore comico Gigi Miseferi che condurrà la serata conclusiva, l’editore Franco Arcidiaco, ideatore del “Premio alla memoria Tina Ventura e Nuccia Stellittano”, prematuramente scomparse.

comunicato stampa