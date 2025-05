Secondo giorno del Conclave, ancora nessun Papa: un’altra fumata nera, speranze per le votazioni pomeridiane

Seconda giornata di Conclave in Vaticano per l’elezione del successore di Papa Francesco. Alle ore 11:51, dal comignolo della Cappella Sistina si è levata la seconda fumata nera, confermando che le votazioni della mattinata non hanno prodotto l’elezione del nuovo Pontefice.

Nella giornata di mercoledì, i 133 cardinali elettori avevano trascorso oltre tre ore all’interno della Cappella Sistina senza raggiungere la maggioranza necessaria per designare il nuovo capo della Chiesa Cattolica. L’esito negativo si è ripetuto nelle prime votazioni di oggi, alimentando l’attesa per le due sessioni di voto previste nel pomeriggio, considerate potenzialmente decisive.

Un significativo numero di fedeli, stimato in oltre 45mila persone, ha continuato a presidiare Piazza San Pietro e via della Conciliazione, rivolgendo lo sguardo al comignolo nella speranza di un segnale positivo.

Il processo elettivo prevede un massimo di quattro votazioni giornaliere, suddivise in due sessioni mattutine e due pomeridiane. Il Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, ha espresso l’auspicio che la fumata bianca possa giungere entro la serata odierna.

Al. Co.