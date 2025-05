Trasporti: ministro Salvini, il tunnel del Tenda riaprirà il 27 Giugno

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato al Question Time in Senato che il prossimo 27 giugno il nuovo tunnel del Tenda, infrastruttura strategica per i collegamenti transfrontalieri, sarà riaperto al traffico dopo anni di attesa.

Grazie all’accelerazione degli ultimi lavori, il ministro Salvini, insieme al suo omologo francese, Philippe Tabarot, inaugurerà la messa in esercizio della nuova galleria con traffico a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

In prospettiva generale, l’apertura del tunnel del Tenda-bis segue alla messa in servizio, avvenuta lo scorso 1° aprile, della Galleria ferroviaria del Frejus che ha consentito il ripristino del collegamento ferroviario internazionale tra Milano e Parigi. Questi risultati confermano l’attenzione del Governo e del MIT per il miglioramento dei collegamenti attraverso le Alpi, elementi imprescindibili per lo sviluppo dell’intero Sistema Paese.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-ministro-salvini-il-tunnel-del-tenda-riaprira-il-27-giugno