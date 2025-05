Camera di Commercio di Reggio Calabria: promozione del territorio e cooperazione i punti cardine dell’evento speciale di Katowice

Reggio Calabria, 9 Maggio 2025 – Reggio Calabria ha presentato con successo il ricco potenziale turistico del suo territorio in un evento dedicato tenutosi a Katowice il 7 maggio. L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Polonia, è stata finalizzata al posizionamento della città dello Stretto come punto di partenza ideale per sviluppare una proficua cooperazione basata su scambi commerciali e culturali. L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per gli operatori turistici reggini presenti di illustrare i punti di forza di una destinazione completa e affascinante, aprendo un dialogo costruttivo con rappresentanti istituzionali del Voivodato della Slesia, tra cui la Zona Economica Speciale di Katowice, l’Area Metropolitana dell’Alta Slesia-Zagłębie e il Comune di Katowice, per esplorare concrete aree di collaborazione.

Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha dichiarato: “L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per promuovere l’attrattività turistica del territorio reggino, ma anche per aprire un dialogo sulla mobilità e la cooperazione tra le due aree metropolitane, grazie anche ai nuovi collegamenti aerei attivati da e per l’Aeroporto dello Stretto. Katowice ha una zona zes tra le più performanti a livello internazionale e complessivamente il mercato polacco è di grande interesse anche per le nostre attività manifatturiere che esportano lì il 9 % del nostro export complessivo”.

Tramontana ha poi sottolineato l’importanza della sinergia tra gli operatori locali: “Abbiamo unito le forze – tour operator, agenti di viaggio, hotel, strutture ricettive, ristoranti, musei, aziende di trasporto e le guide del Parco Nazionale dell’Aspromonte – per promuovere con forza le specificità di Reggio Calabria, creare nuove opportunità e

dare un impulso significativo allo sviluppo del nostro territorio”.

Piero Cannas, Presidente della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia, ha evidenziato il valore strategico di questa cooperazione: “Reggio Calabria è un esempio perfetto dell’eccellenza italiana, fatta di bellezza, storia e autenticità”. Un focus particolare durante l’evento è stato dedicato all’eccellenza dell’enogastronomia locale: i salumi tradizionali, il pesce spada della Costa Viola, il caciocavallo di Ciminà, il baccalà di Mammola, la granita di Gerace, i dolci alle mandorle, e ovviamente il bergamotto di Reggio Calabria. La conferenza ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui German Carboni, Responsabile dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Polonia, Maciej Biskupski, Vicepresidente della Metropoli Alta Slesia-Zagłębie, Mateusz Rykała, Vicepresidente della Zona Economica Speciale di Katowice, e Magdalena Kolka, Vicecapo dell’Ufficio Investitori della Città di Katowice.

Un’attenzione specifica è stata riservata al collegamento aereo diretto tra Katowice e Reggio Calabria, operativo da ottobre 2024 grazie alla sinergia tra SACAL – Gestione Aeroporti della Calabria e l’Aeroporto di Katowice. I dettagli della rotta e le sue promettenti prospettive sono stati illustrati da Monika Krzykawska (Marketing Manager, Aeroporto di Katowice), Mauro Bolla (Direttore Commerciale, SACAL) e Alicja Wójcik-Gołębiowska (Country Manager CEE & Paesi Baltici, Ryanair), che ha dichiarato: “Vediamo un grande potenziale nel collegamento Katowice – Reggio Calabria, inaugurato lo scorso autunno. Questa rotta ha riscosso successo fin dal primo volo e ci auguriamo di continuare a offrire questo e altri collegamenti italiani da Katowice nelle prossime stagioni, sostenendo così il turismo e le relazioni commerciali”.

Presente all’evento anche una delegazione di operatori turistici reggini già impegnati nella valorizzazione di un’offerta organizzata con particolare riferimento ad esperienze e prodotti turistici cultura e outdoor, attraverso il progetto della Camera di commercio “Reggio Calabria Welcome”. Sono stati proprio questi operatori a curare uno specifico focus di presentazione del territorio metropolitano e delle innumerevoli risorse turistiche da scoprire, articolando esempi di tour organizzati per la scoperta del territorio metropolitano e presentando lo stesso territorio metropolitano quale wedding destination.

L’evento ha registrato la partecipazione di circa 70 stakeolder, tra istituzioni, stampa specializzata, T.O. e wedding planner, che hanno dimostrato grande entusiasmo per il nostro territorio e le sue innumerevoli bellezze ancora poco conosciute. L’evento si è concluso con un proficuo momento di networking tra operatori polacchi e italiani, con l’obiettivo di gettare solide basi per una cooperazione stabile e concreta tra i due territori.

