Evento 23 Maggio Piazza Italia: Epolicy di comunità un patto educativo per il digitale

Save the Children Italia è partner del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella settima edizione di Generazioni Connesse, il Safer Internet Centre Italiano, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe, che nasce per fornire informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi, genitori, docenti e educatori che hanno esperienze, anche problematiche, legate a Internet e per agevolare la segnalazione di materiale illegale online.

In particolare, Save the Children Italia cura e supporta il processo di sviluppo dei contenuti dell’ePolicy, un documento programmatico autoprodotto dalla scuola composto da quattro capitoli nel quale si definisce: il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico; le misure per la prevenzione; le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle

tecnologie digitali.

Per questa VII edizione del progetto stiamo sviluppando, in rete con gli Istituti Comprensivi Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto e Telesio – Montalbetti, la prima sperimentazione italiana di un’ePolicy di comunità, con l’obiettivo di promuovere un approccio al digitale condiviso da Istituzioni, scuola, famiglie e studenti/esse attraverso l’adozione e la condivisione di un documento di ePolicy nelle scuole di uno stesso quartiere/territorio.

L’evento si svolgerà in due momenti: un primo breve momento all’interno della BIBLIOTECA DELLA CITTÀ METROPOLITANA dove una Delegazione di docenti e studenti presenterà il percorso di ePolicy di Comunità realizzato durante l’anno scolastico (ore 15.00-15.45); un secondo momento in PIAZZA ITALIA dove saranno allestiti stand e laboratori organizzati e animati dalle Scuole e dalle Associazioni coinvolte (ore 16.00-18.00). Durante l’evento, alle Istituzioni verrà chiesto di fornire un feedback sulle attività realizzate dagli studenti e dalle studentesse delle scuole coinvolte. La aspettiamo venerdì 23 maggio 2025 alle ore 15 presso la Biblioteca della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

comunicato stampa