Garantire continuità delle cure ai turisti: l’Asp di Crotone attiva progetto “Dialisi vacanze”

Il Commissario Calamai: “Fondamentale garantire il servizio a chi non è residente nel territorio, ancor più in zone a spiccata vocazione turistica”

Garantire la continuità delle cure ai villeggianti e a chi viene da fuori provincia. Con delibera n.199 dello scorso 30 aprile del Commissario straordinario Monica Calamai, l’Asp di Crotone ha autorizzato il progetto “Dialisi vacanze”, che offre un supporto concreto ai nefropatici che si troveranno nel territorio crotonese durante i mesi estivi.

Un servizio molto apprezzato in passato che, lo scorso anno aveva suto uno stop. Per il 2025, invece, l’Asp di Crotone rincara la dose, coprendo un periodo più ampio rispetto agli anni passati: il servizio è già attivo dallo scorso 1° maggio e sarà in vigore fino a fine settembre. Non solo. “Dialisi vacanze” sarà attivato anche nel corso delle festività natalizie, tra dicembre e gennaio, quando in tanti fanno rientro nei propri territori di origine. La proposta, partita dal primario di Nefrologia e Dialisi Giuseppe Coppolino, è stata caldeggiata anche da Aned, l’Associazione Nazionale Emodializzati.

“Si tratta di un’importante offerta di sanità pubblica per i dializzati cronici provenienti da altre regioni o nazioni – ha commentato il Commissario straordinario Calamai – Soprattutto in località a spiccata vocazione turistica come Crotone e la sua provincia, è fondamentale garantire il servizio di dialisi a chi non è residente nel territorio, offrendo la possibilità di trascorrere le vacanze in totale sicurezza”.

“Da inizio anno ad oggi – ha aggiunto il Primario di Nefrologia Coppolino – sono stati almeno dieci i pazienti di fuori provincia che hanno contattato il Centro Dialisi dell’Asp di Crotone, per chiedere di poter usufruire della dialisi nel periodo estivo ed uno di loro ha già iniziato le cure lunedì scorso. È doveroso un plauso alla direzione strategica, che in tempi celeri ha accolto con favore la nostra proposta, dimostrando una particolare sensibilità nei confronti dei turisti affetti da insufficienza renale cronica”.

Per usufruire del servizio “Dialisi vacanze” è necessario inviare una mail a nefrodialisicrotone@asp.crotone.it, con le indicazioni dei dati del paziente, la scheda dialitica e la richiesta di prestazione.

