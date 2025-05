Papa Leone XIV celebra la prima messa: “In alcuni contesti la fede cristiana è una cosa assurda”

Il pontificato di Robert Prevost ha ufficialmente avuto inizio con la celebrazione della messa nella Cappella Sistina, alla presenza dei cardinali che lo hanno eletto durante il recente Conclave.

Nel corso dell’omelia, Leone XIV ha affrontato le sfide contemporanee alla fede cristiana, osservando come in diversi contesti essa venga percepita come irrazionale e superata, con la preferenza accordata a sicurezze alternative quali la tecnologia, il denaro, il successo, il potere e il piacere.

Il Pontefice ha inoltre messo in guardia contro interpretazioni riduttive della figura di Gesù, definendo “ateismo di fatto” la sua relegazione a semplice leader carismatico o superuomo.

“Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere.

Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo e dove chi crede è deriso, osteggiato, disprezzato, o al massimo sopportato e compatito” (fonte Ansa), sono state alcune delle parole espresse dal Papa.

Al. Co.