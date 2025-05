Presentati a Palazzo Pitti la moneta e il francobollo celebrativi del 160° anniversario delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera

Giovedì 8 maggio 2025, nella storica cornice della Sala del Fiorino di Palazzo Pitti a Firenze , si è svolto l’evento ufficiale di presentazione della moneta e del francobollo celebrativi del 160° anniversario delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. La scelta di Firenze come sede dell’evento riveste un significato particolarmente simbolico: proprio qui, il 20 luglio 1865 , quando la città era Capitale d’Italia, nacquero le Capitanerie di porto con la firma del Regio Decreto n. 2438 da parte di Re Vittorio Emanuele II, avvenuta nello Studio del Re all’interno di Palazzo Pitti. Un atto fondativo nato dall’esigenza di regolamentare il personale e il ruolo giuridico delle Capitanerie, valorizzando le importanti figure professionali dei Capitani di Porto e dei Consoli di Marina, protagonisti dello sviluppo dell’economia marittima dell’epoca.

L’evento, promosso dal Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e presentato dalla conduttrice televisiva Metis Di Meo , ha rappresentato l’occasione per presentare due significativi prodotti celebrativi: La moneta commemorativa del 160° anniversario, del valore nominale di 6 euro, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato . Caratterizzata da una forma poligonale a 16 lati – uno per ogni decennio di storia del Corpo – la moneta incorpora nel suo disegno il logo del 160° anniversario, che si fonde con i simboli iconici di elicotteri, motovedette e soccorritori marittimi della Guardia Costiera; Il francobollo celebrativo , realizzato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane , raffigurante un’operazione di soccorso in mare, con un elicottero, una motovedetta SAR e un soccorritore marittimo della Guardia Costiera. In alto a destra è presente il logo ufficiale del 160° anniversario.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante generale della Guardia Costiera, l’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone , il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Tullio Ferrante , la Sottosegretaria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dott.ssa Fausta Bergamotto , l’Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Avv. Francesco Soro , il Dott. Claudio Vescovi di Poste Italiane e le principali autorità territoriali. Presente alla cerimonia anche il Dott. Antonio Amati, Vice Amministratore Delegato di Almaviva , main sponsor dell’evento. L’On. Tullio Ferrante ha sottolineato l’importanza del 160° anniversario delle Capitanerie di porto, esprimendo a nome del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il ringraziamento per la fondamentale attività svolta dalla Guardia Costiera, imprescindibile punto di riferimento per il Dicastero e per l’identità marittima del nostro Paese.

Durante l’evento, la Sottosegretaria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Dott.ssa Fausta Bergamotto, il Dott. Vescovi di Poste Italiane e l’Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Avv. Francesco Soro, dopo aver illustrato l’origine e le caratteristiche, rispettivamente, del francobollo e della moneta celebrativa, hanno evidenziato l’importanza e l’esclusività di tali prodotti commemorativi, sottolineando la passione che contraddistingue l’impegno quotidiano della Guardia Costiera, che svolge un ruolo insostituibile per il Paese. Il Dott. Antonio Amati, Vice Amministratore Delegato di Almaviva, ha ricordato la consolidata collaborazione, da oltre 35 anni per lo sviluppo di sistemi avanzati per la gestione ed il monitoraggio del traffico marittimo, con la Guardia Costiera, che rappresenta un’eccellenza del nostro Paese e nel panorama internazionale.

Nel suo intervento, l’Ammiraglio Carlone, dopo aver ricordato le tappe fondamentali della storia delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, tracciando gli obiettivi connessi alle sfide del futuro e allo sviluppo delle nuove tecnologie nel settore marittimo (tra cui l’applicazione dell’intelligenza artificiale e l’introduzione delle navi a guida autonoma), ha ricordato l’importanza di celebrare il 160° anniversario a Firenze, dove tutto ebbe inizio, sottolineando il valore simbolico della moneta (realizzato per la prima volta nella storia delle Capitanerie di porto e, inoltre, prima moneta da 6 euro mai realizzata) e del francobollo, che “rappresentano un importante omaggio alla nostra lunga storia e testimoniano i nostri 160 anni di servizio al Paese. Sono un segno tangibile dell’instancabile impegno delle componenti specialistiche e, più in generale, delle 11.000 donne e uomini della Guardia Costiera che ogni giorno contribuiscono per garantire la sicurezza in mare e tutelare il patrimonio marittimo e ambientale italiano “.

Nel corso della serata, il Capo Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera, Capitano di Vascello Cosimo Nicastro , ha inoltre presentato la collaborazione avviata con il celebre fotoreporter fiorentino Massimo Sestini , volta alla realizzazione di un fotolibro dedicato alle attività operative delle componenti specialistiche della Guardia Costiera. A seguire, è stato proiettato il cortometraggio “Gli eroi vestiti di bianco” , diretto da Alessandro Parrello e interpretato da Marco Bonini e Antonio Catania , che ripercorre la storia della Guardia Costiera a partire dal 1865, con una rievocazione proprio dell’atto istitutivo firmato a Palazzo Pitti da Re Vittorio Emanuele II.

A corredo delle celebrazioni, nella mattinata dell’8 maggio si è tenuto un momento istituzionale presso la Sala Firenze Capitale di Palazzo Vecchio dedicato ai 160 anni delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Presenti all’incontro il Comandante generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone , il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani , il Prefetto di Firenze , Francesca Ferrandino , il Presidente del Consiglio Comunale, Cosimo Guccione con i capigruppo consiliari e il Direttore marittimo della Toscana, Contrammiraglio Giovanni Canu . Il Comandante generale, a suggello dell’importante giornata e sottolineando lo storico momento celebrato nel capoluogo toscano, ha incontrato la Sindaca della città di Firenze Sara Funaro , che ha voluto ringraziare la Guardia Costiera per l’iniziativa organizzata dove tutto ha avuto inizio 160 anni fa.

comunicato stampa