Prima messa per Papa Leone XIV

08:20 – Sarà oggi il primo “impegno” di Leone XIV, eletto ieri al conclave dei 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina in Vaticano a Roma. Papa Prevost, celebrerà questa mattina alle ore 11:00 la sua prima messa da Pontefice con al suo “fianco” i Cardinali.

Gli altri appuntamenti già in programma per Papa Leone XIV saranno: Domenica, il Regina Caeli dalla Loggia centrale, il luogo da cui si è affacciato per salutare e benedire i fedeli subito dopo l’elezione; Lunedì il primo incontro in Aula Paolo VI con con i media.

FMP