Fermato in A/14 per un controllo, si rivela essere un corriere della droga: arrestato per detenzione di oltre 5 kg di cocaina

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un uomo sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di droga occultato a bordo della sua auto. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A/14, quando una pattuglia della Sezione Polizia Stradale ha notato l’uomo, alla guida di una autovettura di media cilindrata, non rispettare la prescrizione del codice della strada che impone ai conducenti di procedere impegnando la corsia di destra, nel tratto tra Imola e Forlì in direzione Rimini.

I poliziotti effettuavano il controllo del veicolo in movimento, accodandosi ad esso ed utilizzando il terminale informatico di bordo. Constatavano così che l’auto era gravata da un fermo amministrativo e che perciò era impossibilitata a circolare. Intimavano quindi al conducente di seguirli presso la più vicina area di servizio (Santerno Ovest) al fine di procedere alle contestazioni di rito.

Qui giunti, il conducente, che si rivelava essere un cittadino albanese residente in Alto Adige, appariva alquanto nervoso e preoccupato, cosa che faceva subito insorgere negli agenti il sospetto che potesse nascondere qualcosa di illecito sulla propria persona oppure a bordo dell’auto. L’uomo veniva perciò scortato, col supporto di un altro equipaggio giunto in ausilio sul posto, presso la caserma della Polizia Stradale di Ravenna.

In questo modo, al termine di una scrupolosa perquisizione, i poliziotti riuscivano ad individuare, abilmente occultati dentro un vano appositamente ricavato dentro il cruscotto, ben cinque panetti del peso lordo di circa un chilo e cento grammi ognuno, per un peso complessivo di oltre 5 kg di cocaina, prontamente sequestrata e che, una volta piazzata sul mercato, avrebbe potuto fruttare quasi mezzo milione di euro.

Per l’uomo sono invece scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e su disposizione della Procura della Repubblica è stato accompagnato in carcere.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ravenna/articolo/3348681f11373240e364592280