Festa della Mamma: un boom di fiori e piante

Anche quest’anno, per la Festa della Mamma, fiori e piante si confermano il dono preferito dagli italiani: oltre un connazionale su due (il 52%) ha scelto un omaggio “green”. Assofioristi stima una spesa complessiva di 200 milioni di euro per il settore. Distaccati seguono abbigliamento (10%) e gioielli (6%), mentre solo una minoranza (2%) opta per i dolciumi.

Coldiretti, attraverso un’indagine online, suggerisce di privilegiare fiori di stagione o piante da appartamento, acquistandoli preferibilmente dalle circa 19mila aziende florovivaistiche italiane, che coltivano su 30mila ettari e generano un fatturato di 3,3 miliardi di euro. Un gesto d’amore per la mamma e per l’ambiente, scegliendo piante capaci di ridurre CO₂ e polveri sottili.

