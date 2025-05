L’11 Maggio, ore 17:30, il concerto per della Festa della Mamma al MArRC

Domenica 11 Maggio 2025 alle ore 17:30 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 3 cori: il Piccolo Coro di Voci Bianche Note Celesti, il Coro Giovanile Blue Harmony e la Corale Polifonica Mater Dei di Reggio Calabria terranno un concerto in occasione della Festa della Mamma. Ancora una proficua collaborazione fra il più prestigioso ente culturale della Città e l’Associazione Musicale Corale Polifonica Mater Dei che, da anni, si impegna per promuovere il canto corale sul nostro territorio, e proporre appuntamenti di musica e cultura, coinvolgendo ogni fascia di età, dai bambini, ai giovani ed agli adulti. In particolare, il Concerto per la Festa della Mamma è un’occasione di incontro fra le generazioni e gioia, all’insegna dei canti tradizionali per l’infanzia ed i classici dello Zecchino d’oro, ma anche al canto popolare ed al vocal pop.

