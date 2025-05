Roma. Droga “on the road” tra il Quarticciolo e Centocelle. Nascondiglio segreto nel condizionatore e nel rivestimento del bagagliaio

Due arresti

Forse, ricavando con un marchingegno due nascondigli all’interno della stessa auto, pensavano che, anche nell’eventualità di un controllo, avrebbero salvato almeno metà del carico. I rifugi segreti non sono però sfuggiti all’occhio vigile dei poliziotti della Squadra Mobile, che hanno stanato più di 7 chili di cocaina e arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sono stati ancora una volta i Falchi, gli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile, a togliere dal mercato capitolino un altro carico di cocaina. Uno degli odierni indagati, un 57enne romano, era ignaro di essere finito, viaggiando in zona Quarticciolo a bordo di una berlina, nel mirino degli agenti. Inconsapevole di essere osservato, ha interrotto la marcia in piazza dei Gerani dove, come se nulla fosse, ha poi passato “il testimone” ad un complice che lo attendeva sul ciglio della strada.

I Falchi hanno così aspettato che i due si dividessero, per poi fermarli separatamente. Mentre veniva recuperato il testimone raccolto dal secondo uomo, rivelatosi una busta contenente più di un chilo di cocaina, altre due moto dei poliziotti in borghese hanno bloccato la corsa della berlina “truccata” per trasportare la droga.

Il 57enne fermato alla guida aveva, infatti, inventato un ingegnoso sistema che, solo facendo passare una calamita su uno dei bocchettoni dell’aria condizionata, permetteva di accedere ad un vano ricavato all’interno del cruscotto per prelevare la droga. Nascosta dal “coperchio” del quadro strumenti, sganciabile solo ad auto accesa, gli agenti hanno recuperato e sequestrato mezzo chilo di cocaina.

Gli altri cinque chili, invece, sono stati più facilmente recuperati in un incavo del rivestimento del bagagliaio. Per entrambi gli uomini fermati è scattato immediatamente l’arresto, successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria competente.

Si precisa che le evidenze investigative sopradescritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati debbano ritenersi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

