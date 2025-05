Trump in arrivo per gli USA nuovi accordi commerciali

Donald Trump ha ribadito la sua politica commerciale protezionistica, confermando l’intenzione di mantenere una tariffa minima del 10% per tutti i partner commerciali, con alcune imposte che potrebbero salire fino al 60%. L’accordo recentemente siglato con Londra è stato definito “meraviglioso” dal presidente, ma non rappresenta un’eccezione alla sua strategia economica.

L’amministrazione Trump punta a proteggere l’industria americana attraverso dazi elevati, una misura che mira a riequilibrare le relazioni commerciali con i Paesi che, secondo il presidente, hanno applicato tariffe ingiuste agli Stati Uniti nel corso degli anni. Sebbene alcuni settori, come quello automobilistico e siderurgico, abbiano beneficiato di riduzioni tariffarie, la politica generale rimane aggressiva e orientata alla difesa del mercato interno.

Le trattative con altri Paesi sono ancora in corso, e Trump ha anticipato che ci saranno almeno quattro o cinque nuovi accordi commerciali a breve, con molti altri in arrivo nel futuro. Tuttavia, il presidente ha chiarito che ogni intesa sarà valutata caso per caso, senza rinunciare alla linea dura sulle tariffe. Questa strategia potrebbe avere ripercussioni significative sul commercio globale, influenzando le relazioni economiche tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner.

