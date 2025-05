Bolzano. Tenta di imbarcarsi con un pugnale nell’incavo di un libro

Nel pomeriggio di alcuni giorni orsono gli Agenti della Polizia di Stato in servizio all’Aeroporto “Dolomiti” di Bolzano, nell’ambito dei controlli di Frontiera e di monitoraggio del sito aeroportuale, hanno proceduto alla verifica di un’anomalia riscontrata all’interno di un bagaglio a mano di tale R. O. A., 50enne cittadino tedesco presentatosi per espletare le formalità d’imbarco su un volo diretto a Dusseldorf.

I successivi ed accurati accertamenti hanno permesso di individuare, occultato in un incavo appositamente ricavato all’interno di un libro, un pugnale della lunghezza di oltre 15 cm.. L’uomo – cittadino tedesco da anni frequentatore abituale della nostra Provincia – a richiesta dei Poliziotti riferiva una versione dei fatti assai poco credibile: affermava, cioè, di essersi dimenticato di aver messo, anni addietro, il pugnale nel libro che poi aveva distrattamente messo nel bagaglio in quanto intenzionato a leggerlo durante il viaggio.

In considerazione di quanto accaduto e delle normative vigenti che vietano il trasporto di armi sui voli di linea, il pugnale veniva immediatamente sequestrato ed il soggetto – al quale è stato impedito di imbarcarsi –, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di arma.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso e della circostanza che R.O.A. non risiede nel Comune di Bolzano, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di via Obbligatorio, con contestuale Divieto di Ritorno a Bolzano per i prossimi 4 anni.

“Le verifiche su persone e bagagli, così come i controlli antiterrorismo che vengono effettuati presso l’Aeroporto Internazionale di Bolzano, sono improntati a garantire il massimo livello di sicurezza, e ciò anche in considerazione degli attuali, preoccupanti scenari globali – ha evidenziato il Questore Sartori –. Così come avvenuto anche nel recente passato, tali complesse e delicate procedure hanno consentito di individuare ovvero di prevenire ed impedire la commissione di reati, l’espatrio e/o l’ingresso in Italia di individui privi dei requisiti e dei titoli per poterlo fare e di permettere ai cittadini, sia che viaggino per affari, per turismo o quant’altro, di poter utilizzare i servizi aerei nella massima sicurezza e serenità”.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Bolzano/articolo/180368204f8cc09e6725907797