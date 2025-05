Semifinale Serie C. I reggini schiantano il Gela 74 a 58

Gela: O. Musikic, Bernardo, Todorovic 5, Stanic 11, Julakidze, Tomic, Susino, E. Caiola 10, G. Caiola 14, Husam, V. Musikic 18, Golubovic. All. Bernardo

Dierre: Railans 6, Trinca 12, Vukosavljevic, La Mastra 3, Cernic 19, Alescio, Idone 4, Fazzari, Angius 9, Laganà 3, Ripepi, Barrile 18. All. Cotroneo.

Scende in campo determinatissima a Gela la Dierre Reggio Calabria in questo secondo turno dei Playoff del Campionato di Basket di Serie C. I reggini con un’ottima difesa e con percentuali al tiro dalla lunga distanza hanno messo sotto i locali di coach Bernardo.

Ritmi molto intensi e agonismo che nei primi due quarti premia Reggio Calabria anche se il Gela tiene botta.

Si va all’intervallo lungo con 7 punti di vantaggio per gli ospiti, 32 a 39 il punteggio per gli uomini di Cotroneo.

Si rientra con dall’intervallo ma Gela continua a colpire i ferri dalla lunga mentre la Dierre non accenna a rallentare ritmo e percentuali, a tre minuti e trenta dalla fine Barrile, Cernic e compagni sono a più 19 punti, 36 a 55.

Il Gela alza il ritmo della difesa ma il mood della partita non cambia e si va all’ultimo parziale con un netto vantaggio della Dierre 61-44.

L’ultimo quarto il Gela diventa ancora più aggressivo e recupera diversi palloni e molti rimbalzi offensivi. La Dierre perde un po’ di smalto in attacco ma tiene i siciliani a distanza di sicurezza. La precisione dalla lunetta dei giocatori del presidente Filianoti fa la differenza nel finale. La partita si chiude 58-74 i reggini espugnano Gela con una partita superba (i biancoblu hanno realizzato 11 triple) ed aspettano gli avversari al PalaCalafiore.

Fabrizio Pace