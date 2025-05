“Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani” la mostra itinerante del Consiglio Nazionale del Notariato approda a Reggio Calabria con un successo strepitoso

Gremito il salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio che ha accolto ospiti e organizzatori della mostra: Maria Tripodi, presidente del Comitato Regionale Notarile della Calabria e Achille Giannitti, presidente del Consiglio Notarile distrettuale di Reggio Calabria. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato figure istituzionali di rilievo: il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha espresso grande apprezzamento per la mostra e per i valori trasmessi, plaudendo al progetto “Notai a scuola per la legalità”.

Quest’ultimo ha coinvolto le scuole della regione e ha permesso ai notai di intraprendere un percorso formativo con i ragazzi, trasmettendo loro i valori della legalità e della memoria; il deputato della Repubblica Francesco Cannizzaro; il presidente della Camera di Commercio, Ninni Tramontana; il vicesindaco Paolo Brunetti del Comune di Reggio Calabria, Stefano Poeta, Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato e Rocco Guglielmo, Consigliere Nazionale del Notariato per la Regione Calabria.

Durante l’incontro è stato trasmesso un videomessaggio del Presidente del Notariato Italiano, Giulio Biino. Di alto livello culturale gli interventi tematici che hanno approfondito i preziosi documenti esposti, con particolare attenzione ai testamenti dei quattro grandi Calabresi: Giuseppe De Nava, Francesco Jerace, Domenico Tripepi e Mimmo Rotella, che hanno arricchito l’esposizione reggina. Uno dei momenti più emozionanti è stato la lettura dei testamenti spirituali da parte degli studenti del Liceo scientifico Leonardo da Vinci, del Liceo Convitto Nazionale di Stato Tommaso Campanella e del Liceo classico Tommaso Campanella, che hanno partecipato al progetto.

Ad esprimere il profondo significato di questa straordinaria mostra, oltreché del progetto per gli istituti scolastici la Presidente Tripodi: “Come la visita al sepolcro non è gesto passivo e malinconico ma atto di estrema vitalità, allo stesso modo visitare la mostra, non è mera lettura di testi ma crea quella “corrispondenza di amorosi sensi” tra il testatore ed il visitatore, che diviene continuità tra generazioni e, dunque, essenza della storia.

È questo il nostro auspicio! Che la Mostra dei Testamenti diventi collante tra il passato della storia di questi illustri italiani, il presente del nostro Sistema Paese ed il futuro delle nuove generazioni che la visiteranno”. Un evento straordinario, organizzato dalla event manager Patrizia Sorrentino, che si è concluso con la visita privata della mostra presso la Pinacoteca Civica. L’esposizione rimarrà in città sino al primo giugno e sarà fruibile a tutti gratuitamente.

comunicato stampa