La Città metropolitana di Reggio Calabria, dal 15 al 19 Maggio 2025, sarà presente al Salone internazionale del Libro di Torino

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà nuovamente presente al Salone internazionale del Libro di Torino, previsto dal 15 al 19 maggio 2025. L’ente di Palazzo Alvaro sarà rappresentato da 5 case editrici, selezionate da un apposito Avviso pubblicato nelle scorse settimane. L’evento fieristico rappresenta una straordinaria opportunità in termini di dimensione, visibilità e presenza di pubblico per valorizzare la produzione editoriale e l’intera filiera del libro, oltre a promuovere gli autori calabresi e favorire nel contempo la crescita in ambito culturale e l’amore per la lettura soprattutto da parte delle giovani generazioni.

La Città metropolitana di Reggio Calabria, attraverso il settore Cultura, coordinato dal consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio, provvederà ad allestire 5 postazioni per i partecipanti selezionati per lo spazio espositivo e di vendita, all’interno dello stand istituzionale. “La cultura è progresso, soprattutto umano. Apre le menti, scalda i cuori, suscita emozioni, permette di conoscere i luoghi, le persone, i popoli. E’ e deve essere l’asset principale intorno al quale far ruotare l’azione amministrativa e politica di una comunità. La presenza, l’ennesima, della Città metropolitana al ‘Salone internazionale del libro di Torino’ è la naturale conseguenza di tutto questo”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “noi crediamo fortemente che, attraverso la cultura, si possano migliorare le società, si possa creare consapevolezza e costruire coscienza nei cittadini. Consapevolezza e coscienza di sé e degli altri, di come il progresso civile, sociale ed anche economico passi necessariamente dall’approfondimento e dalla ricerca, dalla voglia di imparare e condividere esperienze e sensazioni vissute persino attraverso la lettura di un libro, la visione di un film, la partecipazione ad un concerto o ad un evento teatrale. Con la cultura ‘si può mangiare’, a differenza di quanto sosteneva un vecchio ministro”.

“Il Salone del Libro di Torino – ha detto il consigliere metropolitano Quartuccio – rappresenta uno dei principali eventi su cui la Città metropolitana, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, punta per valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale del nostro territorio. Questo appuntamento è sempre momento di grande confronto e stimolo per tutti noi, in un contesto internazionale all’interno del quale i nostri scrittori, case editrici e associazioni culturali, possono esprimere il meglio delle produzioni letterarie. Il tutto – conclude Quartuccio – fa parte di una programmazione avviata dal sindaco Falcomatà, finalizzata ad una nuova narrazione del territorio reggino”.

comunicato stampa