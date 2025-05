Lollobrigida incontra il Ministro greco Konstantinos Tsiaras al Vertice Italia-Grecia

Questa mattina, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha incontrato al Masaf il Ministro dello Sviluppo Rurale e dell’Alimentazione della Repubblica Greca, Konstantinos Tsiaras. L’incontro bilaterale si è svolto nella più ampia cornice del vertice Italia-Grecia in corso oggi a villa Pamphili alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente greco Kyriakos Mītsotakīs.

L’incontro ha confermato gli ottimi rapporti tra i Governi delle due Nazioni e la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente la cooperazione in ambito agricolo. Durante il bilaterale sono stati discussi vari temi di interesse comune: finanziamento della PAC , Accordo UE-Mercosur, gestione dell’impatto dei disastri meteo sull’agricoltura, tutela dei prodotti di qualità e delle indicazioni geografiche di Grecia e Italia, collaborazione nel settore della pesca rispetto all’attività dei Paesi terzi nel Mediterraneo.

Il Ministro Lollobrigida ha ribadito l’importanza di sviluppare nuove iniziative di cooperazione, con l’obiettivo di sostenere la crescita del settore agricolo in entrambi i Paesi.

Al termine dell’incontro, i Direttori Generali dei rispettivi enti di ricerca in agricoltura — Maria Chiara Zaganelli per il CREA e Panagiotis Mylonas per il Benaki Phytopathological Institute — hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo sviluppo della ricerca in ambito fitosanitario.

fonte: https://www.masaf.gov.it/vertice_italia_grecia