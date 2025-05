Proiezioni elezioni in Albania, Rama al 53%

Con il 25% delle schede scrutinate, il Partito Socialista del premier uscente Edi Rama ha ottenuto il 53% dei voti, mentre la coalizione di centro-destra, guidata dal Partito Democratico di Sali Berisha, si è attestata al 35%.

Con questi risultati, i socialisti raggiungeranno i 71 seggi necessari per governare autonomamente. L’affluenza preliminare alle elezioni di ieri è stata del 42%, segnando un calo del 4% rispetto alla tornata elettorale di quattro anni fa. Complessivamente, hanno votato circa 3,7 milioni di cittadini, tra cui 191 mila residenti all’estero, che per la prima volta hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza.

Ile And