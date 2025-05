Vertice Intergovernativo Italia-Grecia: il Ministro Crosetto firma accordo con omologo greco Dendias

Si è svolta oggi a Villa Pamphilj, a Roma, la cerimonia di scambio degli accordi bilaterali tra Italia e Grecia, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nell’ambito del Vertice Intergovernativo tra i due Paesi.

In tale occasione, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il Ministro della Difesa nazionale della Grecia, Nikos Dendias, hanno firmato un accordo di cooperazione. “Nel corso del Vertice Intergovernativo Italia-Grecia, ho firmato insieme al collega Nikos Dendias un accordo per il controllo dello spazio aereo contro minacce di natura non militare. In un contesto geopolitico complesso come quello attuale, è fondamentale rafforzare la collaborazione tra i nostri Paesi per promuovere la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo allargato e, di riflesso, in tutta l’Europa”, ha dichiarato il Ministro Crosetto.

“In occasione del Vertice Intergovernativo Italia-Grecia, ho avuto un cordiale incontro con il collega greco Nikos Dendias. I nostri Paesi condividono una solida amicizia e una stretta cooperazione, sia in ambito NATO che dell’Unione Europea.

L’attuale scenario geopolitico richiede un ulteriore rafforzamento di questo legame, promuovendo unità e coesione a livello internazionale. Focus sulla stabilità del Mediterraneo allargato, elemento centrale per la sicurezza dell’Europa, e più in generale del fianco sud e dell’Africa. Tra i temi trattati, anche la collaborazione tra le nostre Forze Armate, in particolare nelle attività addestrative, e nel settore dell’industria della Difesa”, ha concluso il Ministro.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/il-ministro-crosetto-incontra-lomologo-greco-nikos-dendias/70729.html