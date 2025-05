Eurojust. Coalizione internazionale scopre frodi sugli investimenti online da 3 mln di €

Un gruppo criminale organizzato (COG) operante a livello globale ha frodato oltre 100 vittime per oltre 3 milioni di euro tramite una falsa piattaforma di investimento online. La cooperazione tra investigatori tedeschi, ciprioti, albanesi, britannici e israeliani, con il supporto di Eurojust ed Europol, ha portato allo smantellamento del gruppo criminale e all’arresto di un sospettato a Cipro.

Utilizzando il metodo del cyber trading, il gruppo è riuscito a realizzare profitti considerevoli e a derubare le vittime dei loro ingenti risparmi. I criminali hanno creato una falsa piattaforma di trading online che prometteva ingenti profitti in breve tempo. Dopo aver inizialmente trasferito modeste somme di denaro sulla piattaforma, le vittime vengono poi convinte, tramite grafici falsi, che otterranno grandi profitti. Facendo pressione psicologica, i falsi broker contattano le vittime per convincerle a trasferire somme maggiori sulla piattaforma. Il denaro trasferito dalle vittime non viene mai investito, ma finisce direttamente nelle mani del gruppo criminale.

Le autorità sono a conoscenza di circa 100 vittime, ma ritengono che il gruppo criminale abbia fatto più vittime. Le autorità tedesche hanno avviato le indagini sulla falsa piattaforma dopo che una coppia sposata ha segnalato la truffa alla polizia. L’indagine iniziale si è concentrata sul titolare del conto bancario su cui la coppia aveva trasferito i propri risparmi.

Le autorità hanno presto scoperto un gruppo criminale internazionale dietro la falsa piattaforma di investimento. Il 6 settembre 2022, durante il primo giorno di attività di questa indagine, le autorità hanno perquisito diverse località in Belgio e Lettonia, arrestato due sospettati e sequestrato prove importanti. Queste prove sono state determinanti per identificare altri sette membri del gruppo criminale, inclusi i responsabili dei call center utilizzati per convincere le vittime a investire più denaro.

La seconda giornata d’azione si è svolta il 13 maggio 2025. Sono state effettuate contemporaneamente otto perquisizioni in Albania, Cipro e Israele e sono stati eseguiti sei interrogatori. Durante le perquisizioni, le autorità hanno sequestrato prove utili per proseguire le indagini, come dispositivi e documenti elettronici, nonché denaro contante. Un sospettato a Cipro è stato arrestato con l’intenzione di consegnarlo o estradarlo in Germania. Le indagini sulla frode finanziaria proseguiranno.

Poiché le vittime venivano identificate in tutto il mondo e il gruppo operava a livello globale, la cooperazione internazionale era essenziale. Eurojust ha garantito che le autorità giudiziarie collaborassero in modo fluido ed efficiente fin dall’inizio dell’indagine nel 2022. Per la seconda fase dell’indagine, Eurojust ha facilitato tutte le richieste di cooperazione giudiziaria e ha coordinato la giornata d’azione dalla sua sede centrale all’Aia.

Europol ha fornito supporto operativo durante l’intera indagine, dispiegando uffici mobili in Israele, Albania e Regno Unito. Europol ha inoltre istituito un posto di comando virtuale per facilitare il coordinamento e la condivisione di informazioni in tempo reale.Le operazioni sono state eseguite dalle seguenti autorità:

Germania : Procura della Repubblica presso il Tribunale Regionale di Itzehoe, Dipartimento per la Lotta alla Criminalità Informatica; Ufficio distrettuale per le indagini penali di Kiel

Cipro : Procura generale; Polizia di Cipro; Unità per la lotta al riciclaggio di denaro (MOKAS)

Albania : Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata

Regno Unito : National Crime Agency

Israele : Polizia israeliana – Unità nazionale per la criminalità informatica, LAHAV 433 insieme alla Divisione di coordinamento e operativa della Divisione di intelligence

Questa operazione è stata condotta nell’ambito della Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (EMPACT).EMPACT affronta le minacce più gravi poste dalla criminalità organizzata e dalla criminalità internazionale grave che colpiscono l’Unione europea. EMPACT rafforza l’intelligence e la cooperazione strategica e operativa tra autorità nazionali, istituzioni e organi dell’UE e partner internazionali. EMPACT si svolge in cicli quadriennali, concentrandosi sulle priorità comuni dell’UE in materia di criminalità. La frode e i reati economici e finanziari sono tra le priorità del ciclo programmatico 2022-2025.

comunicato stampa – fonte: https://www.eurojust.europa.eu/news/international-coalition-uncovers-eur-3-million-online-investment-fraud